El tremendo lío de Blanca Suárez y Amaia Salamanca con "femenino" y "feminista"

A pesar de todo no es una película feminista, según Blanca Suárez y Amaia Salamanca. Si Macarena García —la otra de las protagonistas, además de Belén Cuesta— piensa lo contrario no lo sabemos, porque ante el lío que sus dos compañeras se han hecho intentando explicar que su nuevo largometraje es "femenino", ella sólo ha podido guardar silencio.

Las actrices han revelado en una entrevista con El cine en la SER de qué trata la comedia. Ha sido Blanca Suárez la que ha arrancado con lo que parece una reflexión en voz alta: "Indiscutiblemente, creo que es una historia de mujeres, que no una historia femenina. Bueno, femenina obviamente, porque somos mujeres, ¿no?".

Al ver el jardín en el que se ha metido la actriz, Amaia Salamanca ha intentado echarle un cable, aunque parece que con poco éxito. "Pero no feminista, o sea, femenina es porque somos mujeres, pero no es feminista", ha aclarado, mientras que a Macarena García se le escucha decir tímidamente "qué lío".

Pero no ha quedado ahí la cosa. La protagonista de El Internado ha continuado estirando el chicle. "Es que creo que es una historia sobre unas circunstancias que le ocurren a unos seres humanos". Mientras la escucha, Amaia Salamanca hace un gesto de afirmación, casi aliviada, como si Blanca Suárez hubiese encontrado la clave al decir "seres humanos".

"Es una historia de sentimientos de personas, otra cosa, obviamente, es que está dirigida por una mujer, producida por una mujer y protagonizada por mujeres. Pero es una historia de seres humanos", ha concluido Suárez. Y Amaia Salamanca confirma: "Claro".

Los usuarios de Twitter no dan crédito a la conversación entre las dos actrices y han señalado que Macarena García se ha visto envuelta en una situación muy incómoda:

Que admitan que no saben qué es el feminismo y por ello no saben si calificar la historia como tal. Que no pasa nada, chicas

No podría ser más feminista la historia y la producción de la película pero el jardín en que se mete para no decirlo da vergüenza ajena. Y la que le sigue más. Macarena se muerde la lengua para que no queden como lerdas. No lo consigue. pic.twitter.com/9zvHvSo5gQ