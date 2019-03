Las aplaudidas palabras de un policía a unos jóvenes con banderas de España en la manifestación independentista

El periodista Matthew Bennett (The Spain Report) ha compartido un vídeo en su cuenta de Twitter que ha llamado mucho la atención en esta red social.

En él se ve a varios policías charlando con unos jóvenes que llevan banderas de España (y otro con la de la Cruz de Borgoña) en el Paseo del Prado de Madrid. Los agentes tratan de convencer a los chicos de que no se acerquen a la concentración por el derecho de autodeterminación en Cataluña que se celebraba en la plaza de Cibeles.

"Tranquilamente, han venido aquí y se han manifestado", se escucha decir a uno de los agentes, "la democracia es eso".

Uno de los jóvenes no está muy convencido, pero el agente insiste: "Eso es lo bonito de la democracia, que se puedan manifestar. Otra cosa es lo que yo piense, eso va aparte. Pero que se puedan manifestar y lo están haciendo. Eso es lo bonito de la democracia".

"¿Y aquí nos podemos poner?", pregunta una chica a uno de los policías. "Un poquito más para atrás", le pide el agente. "No, no, si no queríamos entrar", agrega otro de los chavales. "Simplemente que nos vean las banderas", indica la primera joven.

Me pasan el siguiente vídeo de la manifestación de hoy. El autor prefiere mantener el anonimato. Los agentes no han dejado acercarse a varios jóvenes que llevaban banderas de España. pic.twitter.com/5FF3Poaelq — Matthew Bennett (@matthewbennett) 16 de marzo de 2019

Las indicaciones de los agentes han recibido el aplauso de muchos, que han valorado el esfuerzo de los agentes para impedir que se produjera ningún incidente:

Lógicamente. La @policia tiene la obligación de impedir delitos, guardar el orden público y garantizar el derecho de manifestación cuando es legal, como esta — Natalia Velilla 💚 (@natalia_velilla) 17 de marzo de 2019

Creo que los agentes simplemente querían evitar problemas a estos jóvenes, que todos sabemos cómo se las gastan los indepes y ya hemos visto la agresión a un señor con la bandera de España.



Recordemos que la prevención es otra de las funciones de los cuerpos de seguridad. — Diana Álvarez (@Dianalvarez4) 17 de marzo de 2019

Los chavales preguntan a la policía: ¿aquí nos podemos poner?, ¿dónde nos tenemos que ir? Grandísimo ejemplo. — 013 (@gilmart013) 16 de marzo de 2019

Me parece un acierto haberlo hecho, evitando tensiones innecesarias.

¿Quieren manifestarse? Que lo hagan, están en su derecho.

Así demuestran que su "Estado Opresor" es, en realidad, una democracia plena. — Ric 🇪🇸🇪🇺 (@BumTamKlan) 16 de marzo de 2019

El tema no es ese, todos tenemos derecho a manifestarnos y esta actuación lo confirma, lo irónico del asunto es que la manifestación se desarrolló rodeada de banderas de España. Se les ha demostrado que ellos sí son "respetados" — Raúl de la Torre (@rauldelatower) 17 de marzo de 2019

Muy bien x muestra policía, intentando q la cosa no se saliese de madre. A los mossos los quiero ver hacer lo mismo el día 30. — Juan Manuel Martin Ludeiro (@lukitas445) 17 de marzo de 2019

Fenomenal @policia , que se manifiesten y que se vayan, y que no tengan ninguna queja ni haya ningun problema. Excelente trabajo. — JORGE (@almondigon) 17 de marzo de 2019

Tenemos una gran policía. Grandes profesionales. Todo nuestro apoyo, porque muchas veces hacemos que su trabajo sea complicado... — Jaime Perez-Guerra (@jpgsalgado) 17 de marzo de 2019