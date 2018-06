Anthony Bourdain y el peligroso mito de 'tenerlo todo'

Jason LaVeris via Getty Images

Aparte de que su peso era mucho mayor que el mío, Anthony Bourdain era un tipo en el que me fijaba, y que tenía un trabajo que envidiaba. Fue elegante con su tiempo y me invitó a tomar algo cuando nos conocimos por primera vez en una entrevista en 2007 cuando estaba promocionando un libro de Sin reservas relacionado con su serie de Travel Channel.

Durante casi 14 años, me he ganado la vida como periodista de entretenimiento, comentarista y presentador de televisión. Me han pagado por viajar por todo el mundo y hablar con personas fascinantes mientras probaba todo tipo de comida y vivía una aventura tras otra.

PHOTO COURTESY OF AARON SAGERS Brindando con Anthony Bourdain y con el escritor Joel Rose en un evento de 2015 para 'Get Jiro! Blood and Sushi' en Nueva York.

Hablamos muchas veces y, en 2012, cuando pasó de Travel a CNN para empezar a hacer Parts Unknown, yo estaba trabajando como presentador y productor co-ejecutivo de un programa en el canal de viajes. En un evento promocional de su novela gráfica Get Jiro! en su Brasserie Les Halles, comimos tuétano y me dio un par de consejos de cara a trabajar en el canal.

Pasó el tiempo y me sentí excepcionalmente orgulloso de haber construido una carrera haciendo todo lo que he querido hacer. Mi familia nunca tuvo mucho dinero para viajar cuando era pequeño, así que rellenar un pasaporte de sellos de lugares desconocidos fue para mí otro nivel. Mi trabajo se convirtió en hablar sobre superhéroes, ciencia ficción, folklore y temas paranormales. Compartí escenario con héroes y grabé partes del programa haciendo espeleología en cuevas heladas, echando carreras con potentes coches, merodeando por edificios supuestamente encantados y probando bebidas espirituosas de barriles. Joder, que hasta me monté en uno de los batmóviles de Adam West y en un DeLorean. La vida me iba bien.

Pero en apenas 12 meses, mi matrimonio fracasó, experimenté problemas de salud considerables, tuve que mudarme de forma inesperada, se cayó un gran proyecto y salí de un trabajo bajo unas circunstancias que a mí me parecieron injustas. Aunque no lo había sufrido antes, estos acontecimientos me desencadenaron una depresión clínica.

Cada día contemplaba mi propia muerte. En los días más oscuros, estas ideas eran más pronunciadas, detalladas e incluso cercanas a un plan de acción. Otros días, apretaba el puño con rabia, gritaba a alguna deidad y no le creía, implorándole que lo hiciera por mí, que me enviara un ataque al corazón o un autobús fuera de control.

La visión que solía invocar cuando pensaba en mi depresión eran los demonios de George A. Romero. Me sentía como el corredor lento en el apocalipsis, el que no puede dejar atrás a los zombies. Me cogían cuando me tropezaba y me caía, y se echaban sobre mí, clavándome sus dedos rojos en el abdomen, desgarrándome mientras yo seguía consciente. Los veía devorarme vivo, pero me sentía demasiado paralizado e impotente como para luchar contra ellos y quería llamar a mi madre, o a mi ex, pero no me quedaba voz suficiente para hacerlo. Me daba miedo gritar y que nadie viniera a salvarme.

Era consciente de que no quería sentir eso, pero los sentimientos estaban ahí, o conduciendo o de copiloto. Mi monólogo interno siempre era algo así: "No, no quiero estar aquí, no valgo la pena, no valgo, me odio, odio cómo soy, odio en quién me he convertido, pero, bueno, esta cena en Londres pinta muy bien".

A veces admitía en voz alta que ya no quería vivir. Pregunté abiertamente a otras personas cuál era mi valía. Pero la mayoría de las veces, me lo guardaba para mí mismo.

Seguí trabajando. Pero la energía que transmitía a cámara, de animar a las masas o de hacer poses con famosos, estaba vacía. El 'yo' de la persona auténtica y alegre en el trabajo se convirtió en la máscara. Mientras seguía con mis aventuras y envidiables trabajos, muchos amigos y seguidores con buena voluntad publicaban en redes: "Qué envidia", "Qué suerte tienes", "Te odio" y "Quiero tu vida". Yo pensaba en silencio: "Yo también me odio" y "Te doy mi vida".