Los bustos de la Villa Borghese en Roma

Los bustos de Villa Borghese

Es genial cuando a uno se le ocurre de repente investigar los detalles de piezas, calles, piedras o cualquier cosa en Roma. Arranca uno con gran vehemencia y deseo de llegar a un pequeño resumen y al final es casi imposible, cada una de ellas son historias interminables y riquísimas.

Suelo caminar por Villa Borghese para hacer deporte o para bajar al centro de Roma por las escaleras que van a la Plaza del Popolo, pero justo allí al fondo, hay filas de bustos que, por fin, me he detenido a estudiar quienes son. Siendo sincera, la mayoría de los nombres no los conozco.

Los jardines de la Villa Borghese han sido los primeros en abrir al público convirtiéndolo así en parque en la colina del Pincio.

Los bustos representan a héroes nacionales, reyes, pintores, escultores, científicos, escritores, filósofos y personalidades italianas de 25 siglos de historia. Curiosamente no hay ningún Papa en la larga lista, cosa extraña tratándose de la Villa de los Borghese y su gran vínculo con la iglesia.

Villa Borghese Roma

La historia de la Villa y sus bustos es larga, como tantos otros rincones romanos en la que se han vivido situaciones particulares. Refiriéndome a una parte de la historia de los bustos, en 1851, el Papa Pio IX, decidió exhibirlos excepto a aquellos que representaban a los que eran considerados revolucionarios, herejes ó simplemente los que no eran cercanos al Papa.

En 1860 los bustos "censurados" los mandó transformar por otros personajes, como el del poeta Giacomo Leopardi que fue transformado en el pintor Zeusi, al busto de Niccolò Machiavelli lo convirtieron en Arquímedes y la cabeza con capucha del sacerdote dominicano Girolamo Savonarola lo transformaron en Guido d'Arezzo el inventor del pentagrama musical utilizado hasta nuestros días, por mencionar algunos de los avatares de las piezas. En total son 228 personajes representados en los bustos de la Villa Borghese.

De todos ellos, sólo hay 3 mujeres, pues a la caída del régimen de este Papa, querían darle, como lo comentan los historiadores "aire fresco" a la Villa. Las tres mujeres que merecieron tal honor fueron Santa Caterina de Siena, Patrona de Italia en el siglo XIV, Vittoria Colonna, mujer perteneciente a la nobleza y poetisa y Grazia Deledda, valiente escritora y galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1926.

La historia de Scipione Caffarelli Borghese (1605-1621) es intensa. Era el hijo de la hermana del Papa Paolo V, perteneciente a la poderosa familia Borghese, estudió en los mejores colegios teología y derecho en el Colegio Romano y Universidad de Perugia. Se relacionó con los mejores artistas de la época como Caravaggio y Bernini. Siempre se relacionó con el arte.

No cesó hasta crear la Villa Borghese iniciando su proyecto en 1605, no es casual esta fecha pues en el mismo año se convirtió en cardenal. En esa misma época surgen los grandes artistas de la Europa cristiana.

La colección de arte Borghese, representó en su época algo sin precedentes e inalcanzable.

Un historiador italiano de apellido Pastor, muy renombrado en los estudios de la genealogía papal, escribió que ninguna otra familia como los Borghese, ha dejado un legado tan rico como ellos con sus iglesias, capillas, fuentes, jardines, calles y arte.

Se puede visitar Roma infinidad de ocasiones, pero se necesitaría mas de una vida para aprender toda su historia.