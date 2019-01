Rompí aguas en la semana 22, pero mi hija decidió seguir viviendo

Estaba en una fiesta cuando rompí aguas con mi segundo hijo. Llevaba 22 semanas embarazada y no fue más que una minúscula fuga, pero supe que algo no iba bien.

No era la primera vez que me pasaba. Ya había roto aguas en la semana 34 con mi primer hijo, Samuel, así que supongo que fue eso lo que hizo que mi mente se pusiera a darle vueltas. Era el 26 de noviembre y mi hija Cordelia no tenía que nacer hasta marzo. Me quedé estupefacta, claro, pero no se me pasó por la cabeza durante el trayecto al hospital que fuera grave.

Poco después de llegar, me di cuenta de que estaba muy equivocada. Me confirmaron que había roto aguas y que era muy probable que mi hija no sobreviviera, ya que un bebé no sobrevive con 22 semanas. Me quedé destrozada.

Pese al dolor que sufría, tenía sentimientos encontrados: estaba desolada por lo que me estaba pasando, pero seguía decidida a mantener sana y salva a mi hija. Absolutamente decidida. No iba a escuchar a nadie que me dijera que mi hija no iba a sobrevivir. Podía notar los latidos de su corazón.

KathleenBrooks Kathleen y su hija Cordelia.