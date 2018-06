Ejercicio físico y mental apto para personas cabales.

Yoga sin trascendencia

Talasana: el yoga siempre me ha atraído, como muchas otras actividades, aunque recelo de aquellas que apestan a espiritualidad y de todas las que introducen con calzador las pseudociencias. Yo, que he leído y disfrutado a Alejandro Jodorowsky, y que me he divertido en bodas donde suena Enya de fondo, no estoy por limpiarme el aura ni por someterme al martillo pilón de la Nueva Era . Comprenderán, entonces, que nunca me haya querido apuntar a yoga, por muy recomendable que sea para el estrés y por muy mal que haya gestionado mis ansiedades. Sin embargo, mi amigo Juanmi, un Sensei de aikido que no teme al enemigo, pero sí a mi pluma (y eso que este artículo se lo dedicaría a mi amigo Michael, no a él), me permitió entrenar en su dojo. Por cuestiones de horario, preferí asistir a las clases de yoga antes que al arte marcial que él imparte.

Y ahí descubrí a nuestra formidable monitora de yoga, a la que agradezco su profesionalidad y que no se haya dejado hechizar por palabras tan bellas como chakra (da igual si hay seis o siete chakras en el cuerpo humano porque su valor científico seguirá siendo nulo). Practicar yoga sin sentirme gilipollas me ha dado serenidad; no hablo de una serenidad espiritual, sino de la tranquilidad de contar lo que hago sin pensar que estoy fomentando el reiki o alguna otra terapia alternativa. El yoga sin trascendencia que practicamos es una actividad física pausada que viene acompañada de estiramientos y de ejercicios relajantes. Nada más. Esto debería ser obvio, pero a mí no me lo parecía al principio y estoy convencido de que hay practicantes de yoga que impregnan sus rutinas físicas con conceptos más elevados (más vaporosos y contraproducentes a la hora de aclarar la mente) y con una filosofía de vida que a mí me da alergia (hablo en sentido figurado, por supuesto).

Así, hay un yoga para cuerdos y otro para flipados. Si las huestes del llamado "crecimiento personal" vienen a asediarnos con su terraplanismo ampliado, contraataquemos con infiltrados en sus actividades y hagamos que estas solo tengan éxito cuando sean prácticas mundanas, sin sugestiones esotéricas.

Yoga para flipados

Balasana: El tapping ha llegado a la psicoterapia (sí, a esos profesionales que se ríen de Freud). Los antivacunas resisten a fuerza de conspiranoia. Y hay muchas medicinas alternativas (léase placebos) que circulan por un mundo occidental que se presume avanzado. Descabalguemos al yoga de ese conjunto de prácticas irracionales. Sometamos a una dura crítica, si es que no es denunciable, a quienes relacionan el yoga con la cura del cáncer . En definitiva, empecemos a hablar con mucha cautela de la ciencia del yoga y abandonemos toda esperanza salvífica porque así ahorraremos dinero a la sanidad y un ingente dolor a los pobres descarriados de espíritu.

Esta es la elección crucial frente a la meditación profunda y otras artes: yoga [ponga aquí lo que sea pertinente] para cuerdos o Savasana (la postura del cadáver), que es como terminará más de un chiflado en brazos de las pseudociencias.