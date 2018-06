Cómo descubrir tus pozos de petróleo

En un mundo que es cada vez más competitivo y en el que muchos usan las redes sociales como escaparate para sus habilidades, cada vez son más los que comparan sus talentos con los de otros para acabar sintiéndose inseguros con los suyos. Si estás entre ellos, tengo dos mensajes muy alentadores para ti.

El primero es

#LaInteligenciadelÉxito

no compares tus méritos con los de otros. Que los tuyos sean grandes no depende de que los de otros sean pequeños.

@Anxo

Y el segundo es que, dicho lo anterior,

tus talentos no son menores. Son diferentes.

Si alguna vez te encuentras en una situación en la que parece que alguien tiene mucho más talento que tú, reconoce que ese talento que tú ves en él o ella probablemente no sea mayor, sino más visible. Ten en cuenta que lo más probable es que los talentos que tú conoces sobre ti mismo son sólo una parte de todos los que realmente tienes. ¿Por qué? Porque una parte de tu talento para ti está oculta actualmente. Y ese es el propósito de este Peldaño: detectar tus pozos de petróleo que aún están sin encontrar.

Para ello deberás sumergirte en un proceso de autoexploración e introspección de varios pasos.

Primero. Exponte. Y mucho. Todos llevamos dentro un detector de talento, pero sólo se activa cuando entramos en contacto con el área en la que hacer uso de él. Por ello, lo más acertado es probar cosas diferentes. Cuantas más, mejor. Sería como buscar las mejores comidas de un bufé libre. Si quieres encontrar muchas, prueba muchas.

Ten en cuenta que cuando hayas identificado áreas que sospechas que pueden ser un pozo de petróleo, esas áreas de momento aún no son un pozo de petróleo, sino un candidato a serlo. En los siguientes puntos se incluyen las preguntas que debes formularte tanto para identificarlos como para confirmarlos.

Segundo. Cuando llevas esa habilidad a la práctica ¿el tiempo parece detenerse? Un síntoma casi inequívoco de que esa área es especial para ti es que tú puedas realizarla durante horas y perder la noción del tiempo, cuando otros se cansarían tras tan sólo unos minutos.

Tercero. ¿Disfrutas tanto con ello que estarías dispuesto a hacerlo sin cobrar? En la medida en que tu respuesta sea un rotundo sí, habrás detectado una pasión.

Cuarto. Tu habilidad ¿es única o común? A veces no detectas tu talento no porque no sepas que en esa área realizas un gran trabajo, sino por no saber que, en esa misma situación, el trabajo que realizarían casi todos sería pésimo. Este problema sucede cuando algo se nos da tan bien que no nos damos cuenta de que para nosotros esa habilidad es natural, pero para el resto del mundo, no.

Quinto. Si sospechas que lo que has encontrado realmente es un pozo de petróleo, empieza a buscar momentos desde tu niñez hasta el presente que lo confirmen. Si te resulta fácil identificar instantes en tu vida en los que, efectivamente, ya despuntabas en esa área, entonces eso probablemente sirva de confirmación para tu sospecha sobre ese pozo de petróleo.

Sexto. Si no consiguesencontrar pozos de petróleo por tu cuenta, apóyate en otros. A veces saben más otros sobre nosotros que nosotros sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podremos vernos a nosotros mismos desde fuera. Ellos sí. Y eso les permite ser más objetivos. Simplemente formula a la gente de tu entorno esta pregunta: «Si tuvieses que identificar un área (o áreas) que tú consideres que me diferencia más del resto de las personas, ¿cuál sería?».

Séptimo. ¿Es útil? Si eres el mejor de la historia en varios campos pero estos no aportan valor al mundo, tener todos esos pozos de petróleo será equivalente a no tener ninguno. Si quieres que realmente tengan valor, encuentra su utilidad, y en la medida en que te sea posible, conviértelos en tu forma de vida. ¿Por qué?

Porque...