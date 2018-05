¿Eres jinete o caballo?

Si toda la gente entendiese el poder del Peldaño anterior, se pondría fin a la mayor parte de los problemas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque empareja la enfermedad de «mi éxito depende de lo que otros deciden por mí» con su única medicina correcta: «mi éxito depende de lo que yo decido por mí mismo».

¿Te gustaría saber cómo averiguar si eres parte del grupo de la enfermedad o del grupo de la medicación?

Aquí verás cómo.

Imagina que eres un jinete que viaja sobre el lomo de un caballo. Transcurren los años y efectivamente compruebas que, gracias al esfuerzo de tu compañero, ambos habéis recorrido un alto número de millas. Miras a tu alrededor y te esfuerzas por disfrutar del paisaje, pero al hacerlo te sobrecoge una escalofriante pregunta: ¿Estamos ambos aquí porque lo he decidido yo que soy el jinete, o estamos ambos aquí porque lo ha decidido él que es mi caballo?

Quien tiene el control tiene el triunfo

Permaneces en silencio, abstraído, dubitativo, confuso y sin respuesta. ¿Cómo poder dar con ella? Sencillo.

Tu caballo representa tu vida y tú, el actor encargado de protagonizarla, juegas el papel del jinete. Si tu forma de ver el sendero sobre el que se desplaza tu vida se basa en un conjunto de creencias en las que reina la suerte, el azar y la casualidad, y en las que tú no eres el que manda, sino el mandado... entonces tú no eres el jinete, sino el caballo. Y en la medida en la que entiendas que el éxito en tu vida no depende de la cantidad de suerte, sino de la cantidad de esfuerzo, no serás caballo guiado, sino el jinete que guía.

#LaInteligenciadelÉxito

Dime quién es el dueño de tus acciones

y te diré quién es el jinete de tu vida.

@Anxo

A continuación te expongo los dos grupos de palabras que caracterizan las mentes con mayor y menor inteligencia del éxito, respectivamente. Si, tras reflexionar sobre ambos, te identificas más con el segundo grupo que con el primero, podrás concluir que eres de los que cree que tu futuro depende de ti, mientras que si consideras que tu futuro depende de las decisiones de otros (gobierno, padres, pareja, jefe, sociedad), entonces crees en la columna de la izquierda.

¿Soy yo el jinete de mi caballo o soy yo el caballo de mi jinete?

Eres CABALLO si: Eres JINETE si: Te sientes fruto del azar Te sientes fruto de un plan Deciden otros por ti Decides tú por ti mismo El control está en poder de otros El control está en poder tuyo Haces lo que esperan que hagas Haces lo que consideras que debes hacer Trabajas por los sueños de otros Trabajas por tus propios sueños Te resignas Te rebelas Decides adaptarte a «el presente que hay» Decides esculpir «el futuro que busco» Crees que lo que suceda mañana depende de «lo que otros me ofrezcan» Crees que lo que suceda mañana depende de «lo que yo provoque» CREES EN LA SUERTE CREES EN EL ESFUERZO

¿Por qué es esta tabla tan crucial para la inteligencia del éxito? Porque tu inteligencia del éxito guarda una estrecha relación con tu rol de jinete. Lo único que diferencia a las mentes triunfadoras del resto es que han cambiado el virus de la casualidad por el dogma de la causalidad, en el que todo responde a una relación causa-efecto. Inteligencia del éxito no es más que la capacidad para dirigir ese efecto igual que un buen jinete dirige a un gran caballo.

No hay cambio mental más importante que el de dejar de verte como escultura para pasar a verte como escultor.

No deciden otros por ti. Decides tú por ti mismo.