No busques tener. Busca ser

Cuando antes de saltar al escenario en una conferencia el presentador lee mi currículum de principio a fin, la gente se sorprende. Mucho. Pero curiosamente, el que más se sorprende soy yo al ver sus caras de sorpresa, ya que para mí esos hitos son menos sorprendentes que para ellos. Es verdad que he aprendido un montón de cosas, pero porque ¡no ha habido un solo periodo en mi vida en que no estuviera asistiendo a clase de algo! Por tanto, no es magia. Es esfuerzo. Y como la receta ha funcionado para mí, no puedo dejar de recomendártela a ti.

Mi objetivo en este Peldaño es conseguir transmitirte que ir a clases de lo que sea transformará por un lado tu cerebro y por otro tu forma de ver la vida, y el resultado de esto es que tendrá un enorme impacto no en aquello que tienes, sino en algo mucho mayor: quien tú eres.

En el Peldaño 46 de mi primer libro, Los 88 Peldaños del Éxito, decía que siempre es un acierto invertir en conocimiento porque equivale a invertir en aquello que no te pueden robar. Pero hay una ventaja adicional que muchos pasan por alto:

La superación crea adicción.

Una de las cosas más bonitas de mi trabajo en 8Belts es ver las caras de nuestros alumnos cuando comprueban que el producto funciona y que nuestro claim es real. Cuando irrumpimos en el mercado prometiendo y demostrando que la gente iba a hablar chino con 30 minutos al día de estudio tras tan sólo 8 meses (actualmente ya enseñamos inglés, francés, alemán...), los que dedicaban ese tiempo lo conseguían, y en sus entornos se convertían un poco en mini-héroes. La gente los veía de otra manera. De repente, Juan ya no era Juan. Ahora era "Juan el que habla chino", y la gente mencionaba ese hito casi con la misma emoción que si hubiera conseguido un premio nacional.

#LaInteligenciadelÉxito

La vida más bella no es aquella que más te permite TENER,

sino aquella que más te permite SER.

@Anxo

Fíjate qué forma más gráfica de explicar la belleza del principio anterior.

Cuando te compras una cámara fotográfica, tienes una cámara fotográfica, pero tú eres el mismo. Cuando haces un curso de fotografía, podrás tener la cámara o no, pero tú ya no eres el mismo. Ahora eres fotógrafo.

Desde que puse en marcha mi empresa 8Belts, hemos hecho campañas de publicidad muy variadas, con todo tipo de eslóganes. Sin embargo, uno destacó por encima del resto: "Pon el chino en tu CV". ¿Por qué? Porque era el que más impactaba sobre la identidad del cliente. Cuando mejoras tu currículum, mejoras tu identidad, y cuando mejoras tu identidad, haces que el concepto que tienes de ti mismo se eleve. Te sientes alguien distinto. Y además un alguien mejor.