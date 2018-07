Nunca he llegado al orgasmo por el coito, pero tampoco me afecta

"En realidad, nunca he llegado mediante el coito", le dije a mi amiga una noche después de que ella me contara cómo consigue siempre tener un orgasmo durante el coito.

"Ay, Dios, se me había olvidado que existen mujeres como tú", respondió. "Me siento tan mal por ti".

Ya había escuchado esta historia: como ella sí llega con el coito, que se considera la acción principal, teóricamente es una afortunada. Y como yo no, soy una desafortunada, por la que uno se siente mal.

Pero yo no me siento mal, estoy demasiado ocupada teniendo orgasmos de un millón de formas más.

Vale, tal vez no un millón, pero sí las suficientes. Están mis manos, las de mi pareja, su boca, sus manos y su boca a la vez, juguetes sexuales, juguetes sexuales durante el coito, mis manos durante el coito, cepillos de dientes eléctricos, el grifo de la bañera, los chorros de hidromasaje, el cabezal de ducha, esos lavabos en restaurantes japoneses que lanzan chorros de agua...

¿Suena a la vida sexual de alguien que se está perdiendo algo? Porque es mucho más típico en la vida sexual de la mayoría de las mujeres que la experiencia de mi amiga. Los estudios sobre los tipos de orgasmo femenino en diferentes actividades muestran resultados distintos, pero Elizabeth Lloyd, catedrática en la Universidad de Indiana (EE UU), analizó 32 de ellos para su libro The Case of the Female Orgasm y descubrió que solo una de cada cuatro mujeres llegan al orgasmo mediante el coito.

Laurie Mintz, catedrática en la Universidad de Florida (EE UU) y autora de Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters and How to Get It, piensa que estas cifras son más bajas porque puede que las mujeres estén contando lo que creen que deberían experimentar, y las mujeres que dicen que llegan al orgasmo mediante el coito podrían tener estimulación del clítoris al mismo tiempo.

Si eres mujer, un solo tipo de orgasmo no es suficiente.

"He estado rodeada de mujeres que les dicen a otras que tienen un orgasmo mediante el coito: 'Qué afortunada eres", me contó Mintz. "Es como las mujeres que son delgadas por naturaleza, es como, vale, sí, bien por ellas, su cuerpo se ajusta a nuestro ideal de belleza, y el resto de las mujeres o bien tienen que luchar por la aceptación o estar a dieta constantemente. Hay muy pocas mujeres cuyos cuerpos se ajusten al guión de nuestro ideal de belleza".

Nuestro guión social, sin embargo, sí parece adaptarse a la forma en que la mayoría de los hombres llega al orgasmo. Como artista, Sophia Wallace señaló en su exposición Cliteracy que "nadie esperaría que un hombre terminase mediante un acto sexual en el que no estuviera involucrado su principal órgano sexual". Sin embargo, eso es básicamente lo que les pedimos a las mujeres que hagan cuando esperamos que lleguen al orgasmo a través de la penetración porque el pene y el clítoris se desarrollan a partir de la misma estructura en el útero y funcionan de manera similar.

¿Qué otra cosa que no les diríamos a los hombres? Que están perdiendo algo por tener solo orgasmos relacionados con el pene. No decimos que no son afortunados si, por ejemplo, no llegan al orgasmo al tener sexo anal. Consideramos que es una actividad completamente opcional para ellos.

Pero si eres mujer, un solo tipo de orgasmo no es suficiente. Los artículos del tipo 10 orgasmos que toda mujer debería tener en su vida te dicen que tienes que tener orgasmos de squirting, orgasmos múltiples, orgasmos de pecho y otro tipo de orgasmos que muy pocas mujeres experimentan.

Claro que podrías dedicarte a tachar estos orgasmos de tu "lista de cosas que hacer antes de morir", y a lo mejor experimentarías uno o dos. O puedes, simplemente, disfrutar del hecho de que eres una persona maravillosa que fuiste bendecida con la capacidad de experimentar orgasmos del clítoris y disfrutar de ellos a tope.

Desde que Sigmund Freud declaró que las mujeres maduras deberían poder tener un orgasmo vaginal, y que únicamente los orgasmos del clítoris eran signo de un retraso en el desarrollo, hemos creído en el mito de que los "orgasmos vaginales" son más placenteros. Pero no existe el orgasmo puramente vaginal, y las mujeres que llegan al orgasmo mediante la penetración no los disfrutan más que los clitorianos.

No me malinterpretes: las mujeres como mi amiga, que llegan al orgasmo más fácilmente y con más placer a través del coito, deberían disfrutar de su cuerpo al máximo. Pero como alguien que no puede, yo haré lo mismo. ¿Por qué debería preocuparme por cosas que mi cuerpo no hace cuando hay tantas cosas buenas que sí?

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Lucía Manchón Mora