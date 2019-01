Un muro no dará más seguridad a nadie

ASSOCIATED PRESS El presidente Donald Trump dice que los inmigrantes están incrementando la delincuencia en Estados Unidos. Pero la delincuencia ha disminuido desde 1990 y las pruebas demuestran que el índice de criminalidad es significativamente más bajo en comunidades de EE UU con relativamente más inmigrantes.

Bloomberg via Getty Images

Bloomberg via Getty Images Trump y el Partido Republicano han tenido 'secuestrado' al público estadounidense durante tres semanas para obligar a los contribuyentes a incluir más de 5000 millones de dólares en los presupuestos para construir un muro en la frontera entre México y EE UU. Es muy improbable que un muro fronterizo mejore la seguridad.

En cuanto al cierre del Gobierno de Trump y a sus afirmaciones sobre la "crisis" en la frontera, nuestra investigación señala que resulta improbable que un muro fronterizo con México ―independientemente de quién lo financie― mejore la seguridad en Estados Unidos. De hecho, si se sigue deportando a inmigrantes que respetan las leyes y disuadiendo la inmigración a EE UU a toda costa, los legisladores de Washington empeorarán la situación de las comunidades tanto de EE UU como de Latinoamérica. Esto sin considerar siquiera que, como revelan otros estudios, "la prioridad de perseguir a quienes cruzan ilegalmente la frontera ha empezado a afectar a la capacidad de los fiscales federales para ejecutar otras leyes federales".

El muro de Trump no tiene absolutamente nada que ver con nuestra seguridad física. Más bien, e igual que el resto de muros, lo que trata de construir es una barrera cultural.

Teniendo en cuenta la abundancia de pruebas que demuestran los efectos positivos de la inmigración, junto con nuestra investigación sobre la migración de retorno en México, se puede decir que perderíamos ventajas tanto sociales como económicas construyendo un muro. Y como sabemos que los inmigrantes contribuyen a la reducción del crimen, impedirles el paso convierte nuestra nación en un lugar menos seguro.

Los estadounidenses deberían tener una conversación más productiva sobre los efectos reales de la inmigración en el crimen. Por desgracia, de momento parece impensable.

El muro de Trump no tiene absolutamente nada que ver con nuestra seguridad física. Más bien, e igual que el resto de muros, la frontera que proponen trata de construir una barrera cultural, no física. Hasta que no derribemos los muros culturales en nuestra propia mente, parece que esta disputa sobrevivirá a la presidencia de Trump.

***

Benjamin Waddell es profesor asociado de Sociología en Fort Lewis College en Durango, Colorado (EE UU). Ha vivido dos años en Managua (Nicaragua), donde investigó cuestiones relacionadas con el desarrollo, la migración internacional y la delincuencia.

Matías Fontenla es profesor asociado de Economía en la Universidad de Nuevo México. Su investigación se centra en desarrollo económico, con un especial interés en cuestiones latinoamericanas.