Por qué (y cómo) los cristianos deberían celebrar el Orgullo

Illustration: Gabriela Landazuri Saltos/HuffPost Photo: Getty Images

El Orgullo no sólo es una oportunidad de celebración para la comunidad LBGTQ, sino para que las personas no LBGTQ adopten una forma de ser más similar a la de Cristo.

Desde establecer una pseudociencia intrínsecamente homófoba de una "terapia" reparadora, hasta desheredar y rechazar a miembros de la familia, amigos y fieles cuando salen del armario. Históricamente, los cristianos han castigado y desterrado a personas a las que Dios nos pidió amar incondicionalmente. Al normalizar un lenguaje homófobo desde el púlpito y justificar el maltrato en nombre de una "pureza" teológica, la Iglesia ha contribuido a la deshumanización política, relacional y espiritual de las personas LGTBQ.

A través de esa normalización, la Iglesia ha fabricado una cruz que obliga a llevar a las personas LGTBQ. La cruz de Jesús es una cruz de amor, de sacrificio, de inclusión; pero la Iglesia ha creado una cruz que obliga a las personas LGTBQ a cargar con el peso de la exclusión, el bullying, el rechazo, la depresión, el aislamiento, la inclinación suicida, la represión y el juicio. La Iglesia es culpable, y cómplice, de crear una cultura de muerte, de falta de hogar y de aislamiento que de ningún modo refleja el carácter de Dios.

Las Escrituras y la imagen de Jesús se han utilizado como armas contra personas creadas a imagen de Dios. La Iglesia ha decidido elevar una cuestión aparentemente teológica por encima de la humanización y la cura de toda una comunidad. Ha elaborado una caricatura de Jesús como alguien que sentencia a la gente y ha hecho creer que ese es el verdadero Jesús, que esa es la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, no deberíamos necesitar un grado de teología sistemático para decidir si todo el mundo está hecho a imagen de Dios y si Dios los acepta. La respuesta siempre es sí.

Y ahora, antes de que me venga alguien con el "¿pero y qué pasa con la Biblia, qué dice la Biblia?", yo digo que no me interesa enzarzarme en una discusión documentada sólo por saber quién tiene "razón". Hacerlo sería no entender nada en absoluto. Los ultrarreligiosos fariseos reflejados en los evangelios constantemente usaron los textos como un arma moral, obviando que todos somos humanos. El sentimiento de Jesús hacia ellos siempre fue el mismo: los invitó siempre a dar ánimos en lugar de moralizar a la gente, y a aligerar la carga de prácticas religiosamente opresivas que ellos crearon. La prueba definitiva de Jesús no consiste en una interpretación hermenéutica, sino en la compasión y en invitar a la gente de los márgenes al centro. Esta postura de Dios sigue siendo la misma a día de hoy.

El fruto de la mayoría de la teología cristiana occidental es la muerte, la depresión, la falta de techo y la exclusión. La Iglesia limita a las personas LGTBQ el acceso seguro a una comunidad cristiana y trata de convencerlos de que la imagen de Dios está menos presente en los fieles LGTBQ que en otras personas.