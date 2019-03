Pasé 16 meses de mi infancia encerrada en un almacén

Un mes después, en 1985, con la campaña antidrogas Just Say No en todo su esplendor, Nancy Reagan y la princesa Diana visitaron una de las filiales de Straight para presenciar los milagros que obraban sobre esos adolescentes con problemas. Un pariente lejano vio la noticia y llamó a mi madre. El momento fue el idóneo, ya que los 30 días que podía pasar en el refugio ya se estaban acabando y no había ninguna familia dispuesta a acogerme. A lo que me di cuenta, ¡puf!, me diagnosticaron drogadicción (había fumado marihuana tres veces en mi vida), un trabajador de la organización me inspeccionó las cavidades corporales y me condujo al interminable interior del almacén.

Salvo que cuando cumplí los 12, le eché un par y empecé a plantarle cara cuando intentaba tocarme las narices. Cumplí los 13 y me arrinconó en una esquina mientras mi madre miraba inmóvil. No movió un solo músculo cuando le supliqué que me ayudara, así que salí por patas. Cumplí los 14 en un refugio para niños sin hogar.

Cuando era pequeña, mi madre me encerró en un almacén y me dejó ahí. Durante 16 meses. Su marido me maltrataba y me acosaba sexualmente, pero al llegar a la pubertad, empecé a defenderme, y a nadie le apetece lidiar con una adolescente enfadada y escandalosa.

Es un método de eficacia demostrada para modificar el comportamiento. Una investigación del Congreso estadounidense sobre The Seed, el programa del que derivaba Straight Inc., lo comparaba con las técnicas de lavado de cerebro utilizadas en los campamentos de prisioneros de guerra de Corea del Norte.

No podría hablar con mi madre durante los siguientes ocho meses. Al octavo mes, me habría ganado el derecho a mantener una "charla" supervisada de tres minutos con ella.

Me encajaron en la primera fila de este agónico espectáculo y me dejaron ahí para que me pudriera. No podría hablar con mi madre durante los siguientes ocho meses. Al octavo mes, me habría ganado el derecho a mantener una "charla" supervisada de tres minutos con ella y solo se me permitiría recitar la frase "Me gustaría contarte un incidente que tuve con las drogas en el pasado" y "Lo siento. Te quiero".

En la primera fase, el tiempo que estábamos despiertos en el almacén de Straight lo pasábamos sentados en una silla de plástico azul, "motivándonos" para ganarnos el derecho a ponernos en pie y confesar que habíamos sido unos auténticos demonios en el pasado. No teníamos contacto con nuestras familias. No teníamos permiso para hablar. No teníamos permiso para leer, escuchar música o ver la tele. Los chicos veteranos vigilaban las puertas y el perímetro de la zona de los chicos y las veteranas flanqueaban la parte de las chicas. Eran una furiosa barricada humana.

Pasaba las noches y los fines de semana en reuniones de rehabilitación (Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Cocainómanos Anónimos) jurando que era una adicta, pese a que nunca había probado esas drogas. Los adultos eran amables conmigo. Una amabilidad inimaginable. Me escuchaban cuando hablaba. Me daban galletas de marca. Me decían que les podía llamar. En cualquier momento, día o noche. Por fin tenía padres. Cientos de ellos.

Cuando salí de Straight y volví a casa de mi madre, yo era una persona diezmada. Tenía 15 años y medio y estaba envejecida; era un zombi con el cerebro lavado y me creía profundamente las mentiras que me habían obligado a decir sobre mí misma. Volví a mi "instituto de drogadictos" mostrando todos los indicios de formar parte de una extraña secta religiosa: faldas de mi madre hasta los tobillos, camisetas enormes de tiendas de segunda mano, mirada perdida. Necesitaba un amigo y no lo encontraba.

No sé bien por qué me soltaron. Está claro que no fue por presión de mi madre, que estaba encantada de tener una inquilina menos en casa. Sospecho que fue por el cúmulo de demandas y el aumento la mala prensa que recibió. Straight tuvo que ser más escurridizo y austero en sus últimos años y quedarse solo con unos pocos clientes lucrativos para que cuando las agencias de servicios sociales recabaran suficiente información para cerrar una filial, estuvieran listos para reaccionar. En ocasiones, reaccionar significaba trasladar a los niños a otro edificio y decir que era una nueva filial. En otras ocasiones consistía en quedarse a los mismos niños y al mismo personal en el mismo edificio y darle al programa un nuevo nombre. La última filial de Straight cerró en 1993, pero todavía quedan programas en marcha que imitan su modelo.

Durante 16 meses, presencié cómo muchos niños de Straight se intentaban suicidar, y lo intentaban de verdad, mientras los demás niños se reían de sus extremidades llenas de heridas autoinfligidas. No vi el sol. No vi la luna. No pude acariciar a ningún perro. No hice ni un solo amigo.

Courtesy of Cyndy Etler Etler en 2019.

Tardé décadas en hacer acopio de valor para empezar a escribir de verdad. Los mensajes que me había implantado Straight eran como hormigón en mi cerebro. Era una persona despreciable. La gente me odiaba. No me merecía ni tres porciones de papel higiénico. Me fui de casa de mi madre en cuanto pude, pero mi salud mental era un vertedero en llamas. No era capaz de mantener un puesto de trabajo ni una relación. Tampoco dan becas para las actividades que mejor se me daban: dejar que los hombres se aprovecharan de mí y cargar con un ferviente deseo de morir.

Pero soy obstinada. Y creativa. Superé mis años de veinteañera limpiando los retretes de gente rica durante el día y ocultándome en bibliotecas por la noche. De vez en cuando, por aquí y por allá, conseguía terapia gratuita. Palabra a palabra, en los libros y en las salas de terapia, recompuse mi alma.

Ahora soy asesora personal y hablo con adolescentes de todo el mundo para ayudarles a superar los momentos difíciles.

Con 29 años, cuando por fin empecé la universidad, mudé mi piel de rarita de Straight y me volví humana. Igual de milagrosamente que en clase de Literatura, durante la universidad también me surgieron ideas poderosas. Tenía talentos sobresalientes. Me veían tal y como me presentaba a la gente y no como lo que unos observadores sádicos me decían que era. Empecé a ganar premios. Me gradué con honores. Salí de ahí con una buena base.

Cuando conocí a mi marido, que era bueno y me daba seguridad, el hormigón de mi mente se resquebrajó y los recuerdos de Straight me inundaron. En vez de ahogarme en ellos, escribí sobre ellos. Fueron 10 años de escritura obsesiva, 10 años de recuerdos y ataques de pánico, pero al final conseguí acabar el libro. Encontré un agente literario y luego un contrato literario. Dos obras de memorias que publiqué sobre mi experiencia en Straight han recibido galardones. Han aparecido en los medios de comunicación más importantes. Ahora soy asesora personal y hablo con adolescentes de todo el mundo para ayudarles a superar los momentos difíciles.

Mi madre representa para mí poco más que un número en el móvil como recordatorio digital de las culpas narcisistas que me escupió en nuestra última conversación. Pagó a Straight para hacerme desaparecer. Para destrozarme. Para amilanarme. Pero conseguí salir de toda esa mierda. Tomé todas esas palizas y las transformé en lecciones. Y en palabras. Y en poder para ayudar a otros niños. No tuve una verdadera infancia, pero ya sabéis lo que se dice: vivir bien es la mejor venganza. Hoy la venganza es mía. Y, joder, qué dulce es.

Cyndy Etler es asesora de adolescentes y escritora. Ha ganado dos premios de escritura. Su trabajo ha aparecido en la CNN, The Independent, The Progressive, She Knows, Jane Friedman, Vice, Bustle, y The Doctors. Visita su página web si quieres más información.