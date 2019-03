Por qué no le dije a mi novio que me estaba quedando ciega hasta que no quedó más remedio

Supe que algo no iba bien cuando el optometrista se quedó mirando en silencio la pantalla del ordenador durante varios minutos. Me senté en la silla de observación con las pupilas dilatadas, convencida de que el tejido oscuro que había aparecido en la parte trasera de un ojo era consecuencia de haber tomado demasiados cubatas Jagerbomb la noche anterior. El optometrista me dijo que lo que veía probablemente era una enfermedad progresiva que me causaría ceguera.

Era sábado. Tenía revisión rutinaria en LensCrafters. No sabía que a mi visión le pasaba algo. Si hubiera sospechado, probablemente no habría ido a un establecimiento de una cadena comercial situada en un centro comercial para enterarme de mi pérdida de visión progresiva incurable.

Por entonces, la pérdida de visión todavía me resultaba algo nuevo. Nací con pérdida progresiva de audición, pero no supe que me estaba quedando ciega hasta el día de después de cumplir 24 años, en 2015.

Durante el tiempo que tardaron en diagnosticarme el problema, sufría ceguera nocturna, pero tenía bastante buena visión durante el día. Sin embargo, desde entonces, he sabido que al final acabaré perdiendo casi toda mi visión. No hay cura o tratamiento para la sordoceguera causada por el síndrome de Usher.

Cuando me enteré de lo que tenía, pensé que había perdido toda oportunidad de encontrar el amor. Estaba soltera y ya me costaba encontrar tíos con los que salir que aceptaran mi pérdida de audición. ¿Cómo iba a encontrar a alguien que quisiera estar conmigo ahora que también me estaba volviendo ciega? Era complicado pensar en encontrar a alguien dispuesto a afrontar este desafiante diagnóstico conmigo. Apenas podía afrontarlo yo misma.

En los meses posteriores a mi cita en LensCrafters, me reservé la noticia casi exclusivamente para mí. Solo unos pocos amigos y familiares se enteraron. No quería que nadie me viera diferente o me creyera incapaz de hacer mi trabajo. Mantuve una fachada fuerte, pero por dentro estaba hecha un caos. La carrera profesional en la que me había imaginado a mí misma como mujer independiente se había esfumado. Empecé a pensar en la carga que le iba a suponer a otras personas. Volví a casa de mis padres y me quedé esperando a que llegara el día en el que me despertaría y ya no podría ver.

A lo largo de este sombrío periodo, mi hermana mayor me animó a seguir teniendo citas. Tardé varios meses, pero al final le hice caso y conocí a un tío llamado Willie en OkCupid.

Mantuve una fachada fuerte, pero por dentro estaba hecha un caos. La carrera profesional en la que me había imaginado a mí misma como mujer independiente se había esfumado.

Conectamos en nuestro gusto por la cerveza artesanal y nuestro poco gusto por Carl, de The Walking Dead. Willie tenía una mirada amable de ojos verdes enmarcados tras unas gafas de pasta oscura, pelo castaño tirando a pelirrojo y un gusto particular por las camisas de cuadros. Se apuntaba a cualquier actividad que le propusiera, ya significara visitar un festival de arte o hacer una caminata de 11 kilómetros en pleno calor del verano de Colorado. Sabía que quería seguir viéndole porque me hacía reír mientras yo continuaba combatiendo la tristeza por mi diagnóstico.