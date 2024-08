Álvaro Martín da a España su segunda medalla de bronce en los Juegos en los 20km marcha

A España le va la marcha. Álvaro Martín ha dado la segunda medalla de bronce a la delegación española en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras llevarse la victoria después de 20 kilómetros de mucho esfuerzo en el grupo de cabeza.

El bicampeón mundial de 2023 de Llerena (Badajoz) ha mantenido durante toda la prueba un ritmo muy bueno y en el último tramo de la carrera se ha escapado junto al brasileño Caio Bonfim, el ecuatoriano Brian Daniel Pintado y el italiano Massimo Stano.

Los últimos cuatro kilómetros han sido de tensión máxima. El grupo de cabeza ha ido creciendo su ritmo y el deportista italiano ha reducido sus opciones de medalla después de hacerse daño tras pisar mal con el pie izquierdo.

Álvaro Martín no ha cesado en su intensidad para repetir lo que hizo en Budapest el año pasado y colgarse el oro, pero un buen ataque de Brian Daniel Pintado y el buen ritmo de Caio Bonfim le han dejado en la tercera posición.

El deportista de Llerena ya sabe lo que es colgarse una medalla olímpica, después del mal sabor de boca por lo que pasó en los Juegos de Tokio 2020, tras quedarse a las puertas del podio, en la cuarta plaza.

"Objetivo conseguido. Queríamos pelear por las medallas. Han fallado grandes favoritos. He visto que hoy Brian Pintado estaba a un nivel superior al resto. No podía forzar al final. He intentado pelear al final y orgulloso de haber conseguido el bronce", ha asegurado en declaraciones a TVE.

Álvaro Martín ha explicado que se ha mantenido siempre "en segunda línea". El atleta, visiblemente emocionado, ha mostrado su alegría por lo "difícil" que es "conseguir una medalla olímpica".

"Soy un tío normal. Pensar que he podido ganar una medalla olímpica es un sueño. Orgulloso porque he podido compaginarlo con mis estudios. No me creo un superhéroe ni nada, pero he logrado mi medalla olímpica", ha indicado.

Los otros dos españoles que han competido en la prueba han terminado entre los 33 primeros clasificados. Paul McGrath ha terminado 17º, aunque durante un buen tramo de la prueba estuvo en los puestos de cabeza junto a Álvaro Martín. Diego García ha terminado en la posición número 33.