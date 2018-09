Cómo te sientes cuando a los 16 años te dicen que quizá no puedas tener hijos

Dhrithi Arun La autora.

En el verano de 2016, me senté frente a mi ginecóloga, que me acababa de hacer una ecografía, y concluyó que tenía varios quistes grandes en los ovarios. Como adolescente ingenua, no sabía bien cómo gestionar la gravedad de esas palabras, así que dediqué mi atención a avergonzarme en mi interior por la palabra "ovario".

En esa época no había nada que me pareciera particularmente trascendental o debilitante. Llevaba cinco meses quitándole importancia al hecho de que no me venía la regla y achacando los repentinos brotes de acné como algo que "cualquier chica adolescente" puede tener. Había dado por hecho que la insistencia de mi madre a llevarme al ginecólogo era una exageración. Me imaginé que me mandarían medicación y que me la tendría que tomar durante un breve período de tiempo hasta estar curada de esos "quistes".

No hace falta decir que eso no ocurrió.

La ginecóloga empezó a usar conceptos como "enfermedad crónica", mientras intentaba explicarme con suavidad mi afección. Su discurso empezó a generar una reacción de ligero desconcierto en mí. Enumeró algunos de los efectos colaterales de la enfermedad: "Hirsutismo, aumento de peso, infertilidad...". Espera, ¿infertilidad? Esa palabra en concreto me sacó del aturdimiento. "La infertilidad es un problema frecuente; a la mayoría de pacientes les cuesta tener hijos". Luego trató de tranquilizarme con unas estadísticas.

Me diagnosticaron síndrome del ovario poliquístico. El médico lo describió como una enfermedad común y tratable que afecta a 1 de cada 5 mujeres en India. (En Estados Unidos, afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil). Sus palabras no me tranquilizaron mucho. No me importaban las otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo. ¿Cómo iba a importarme que sufriéramos todas juntas? No era precisamente una comunidad de la que ansiara formar parte.

Cuando tienes 16 años, tus decisiones más importantes son: elegir asignaturas del instituto, buscar universidad, decidir a qué serie engancharte. Lo que menos te preocupa es formar una familia o criar un hijo. Siempre me había dicho a mí misma que no tendría hijos. Suponía demasiada responsabilidad e imaginar que una diminuta vida humana dependía completamente de mí me resultaba poco atractivo, la verdad. Así que esa revelación en la consulta de la ginecóloga no debería haberme afectado tanto.

Pero lo hizo.