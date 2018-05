Madrileña y orgullosa de serlo

Sólo te nutre tu vívida esencia. Duermes al borde del hoyo y la espada. Eres mi casa, Madrid: mi existencia, ¡Qué atravesada!

Miguel Hernandez.

En junio del 2008 llegué a Madrid ilusionada por construir aquí mi futuro. No obstante, estos años no siempre han sido fáciles. Encontrar piso parece una odisea cuando tienes un apellido -como me han llegado a decir algunos- exótico. A ello se le suma los típicos clichés al estilo: "Qué bien hablas español", o "¿Y en tu país hay camellos en las calles?". Tampoco fue fácil el proceso para obtener el NIE (el equivalente al DNI, el "Número de Identidad del Extranjero", que nos convierte en un simple número, que nos deshumaniza). Un proceso que se lleva a cabo en el CIE de Aluche. Sí, habéis leído bien, en el CIE de Aluche, en la comisaría de extranjería. Madrugones, colas infernales, desprecio y prepotencia por parte de algunos...y al otro lado del muro nuestros hermanos y hermanas que son encerrados y criminalizados por un sistema que no quiere entender que ninguna ser humano es ilegal.

Tampoco ha sido fácil hacer ver a algunos que haber nacido en Tánger no te hace ser árabe, sino que hay poblaciones con orígenes bereberes y que muchas somos una mezcla de ambos, incluyendo raíces españolas. Mis antepasados son de una pequeña aldea rifeña llamada Ait Touzin que decidieron emigrar a Tánger. Algunos tampoco entendían que haber nacido en Tánger no te hace ser musulmán. Uno puede ser de la religión que le dé la gana o de ninguna. Y había otros que te condenaban, antes incluso de conocerte, culpándote de las atrocidades que cometen terroristas.

Pero en estos 10 años a pesar de todo, la mayoría de madrileños me acogió con los brazos abiertos, mostrando esa ternura que tenemos en común los pueblos y que cada día juntos hacemos que esta región y este país sean mejores. A pesar de quienes nos gobiernan. A pesar de esas leyes y ese sistema racista y colonial que impide que seamos ciudadanos con plenos derechos. A pesar de Aznar o de Rajoy que ven en las migraciones mano de obra barata a la que explotar. A pesar de las Sorayas y Andreas Levy que para ellas somos el choque entre civilizaciones. A pesar de los Rivera que se presentan a unas elecciones con Libertas, un movimiento nazi, y los Albiol proponiendo "limpiar Badalona" de los gitanos.

He decidido dar un paso al frente presentándome a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. A pesar de que, a día de hoy, no podría ejercer mi derecho ni a votar ni a presentarme a unas elecciones

Y en un contexto de descomposición del régimen del 78, con un Partido Popular podrido, sobre todo en Madrid, y con un horizonte de cambio en el futuro que nos interpela a todos y a todas independientemente de nuestro origen, he decidido dar un paso al frente presentándome a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. A pesar de que a día de hoy no podría ejercer mi derecho ni a votar ni a presentarme a unas elecciones, porque España no ha resuelto ninguna solicitud de nacionalidad en los últimos dos años, y a la espera están más de 180.000 solicitantes que presentaron la documentación entre 2016 y 2017. Una auténtica verguenza.

Por eso me presento para denunciar e impugnar este sistema arcaico e injusto que nos impide ejercer la ciudadanía como derecho universal. Porque esta pelea hay que darla. Porque lo importante es la lucha por el reconocimiento de la población migrante, la lucha por nuestros derechos civiles y políticos.

Me presento porque Madrid no se entiende sin la gente que construimos esta comunidad independientemente de dónde hemos nacido

Me presento porque Madrid no se entiende sin la gente que construimos esta comunidad independientemente de dónde hemos nacido.

Me presento porque es hora de echar a quienes han venido saqueando las instituciones y robando mientras nos recortaban a todos en derechos y libertades.

Me presento porque el modelo de gestión del PP que es sinónimo de Aguirre, González y Cifuentes, no representa la dignidad del pueblo de Madrid, que con esfuerzo y sacrificio levanta esta comunidad.

Me presento porque creo que es el momento de las mujeres, es el momento de alzar la voz y decir que el futuro será feminista o no será.

Independientemente de donde hayas nacido, aquellos que defienden Madrid, serán madrileños para siempre. Me presento porque de lo que se trata en 2019 no es sólo de ganar la Comunidad de Madrid para su gente, sino defender un proyecto amplio y diverso que no deje a nadie atrás. En el que todos y todas nos sintamos orgullosamente representados. Porque al final de lo que se trata es de transformar la sociedad.

