Estas son las coberturas del seguro de hogar que te salvarán de más de un problema cotidiano

El seguro de hogar es para muchos un salvavidas en caso de incendio, robo o una fuga de agua en la vivienda. Más allá de las coberturas típicas, si se lee con detenimiento la letra pequeña de la póliza, se puede ver que otras muchas contingencias también están contempladas.

Así lo quiso destacar la usuaria de Tik Tok @nuriasr30 en un vídeo que publicó sobre seis supuestos en los que los seguros de hogar pueden ayudarte y mucho a salvar un contratiempo. Y seguro que muchos ni te los imaginabas.

En el vídeo, de tan solo 42 segundos de duración y grabado en plena calle, enumera uno a uno esos seis casos: "Venga, hoy vamos a decir cositas que cubre el seguro del hogar y seguramente no sabes". A continuación, enumera los seis supuestos en los que puedes echar mano de la póliza de tu vivienda y te cubran el problema o los desperfectos ocasionados:

1. "Quiero cambiar un grifo o una lampara": tienes que llamar al seguro y solicitar el servicio de manitas del hogar.

2. "Me he comprado un portátil nuevo y no sé cómo ponerlo en marcha": los seguros incluyen una ayuda en asistencia informática.

3. "Me ha llegado una cartita de Hacienda que es una reclamación": se puede solicitar la asistencia jurídica estipulada en muchos seguros del hogar.

4. "Mi hijo rompe con una pelota el cristal de una ventana del vecino": el seguro contempla una cobertura por responsabilidad civil para estos casos.

5. "Me he dejado las llaves dentro de casa o se me ha roto la llave en el bombín": si el seguro incluye cerrajería, no habría más que llamar y el cerrajero acudiría inmediatamente a cargo de la póliza.

6. "Tengo un chihuahua y cuando alguien se ha acercado a decirle 'ay que bonito eees' le ha mordido": el seguro del hogar también puede incluir una cláusula para esas ocasiones.