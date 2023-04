Si tienes dos o más pagadores, esto es lo que debes tener en cuenta para tu declaración de la renta

Llega el momento más temido para millones de contribuyentes y más deseado para otros tantos: la hora de rendir cuentas con Hacienda. Muchos tendrán que pagar y otros recibirán un extra en compensación por lo que hayan ingresado y tributado en el ejercicio anterior.

Las preguntas a la hora de hacer la Renta son infinitas y recurrentes. Cada año toca enfrentarse a los mismos miedos, especialmente aquellos que no son especialmente duchos en temas económicos.

Entre las cuestiones más habituales está el hecho de haber tenido dos o más pagadores durante el ejercicio fiscal. Por ejemplo, en el caso de un trabajador que colabora con otras empresas y recibe una aportación dineraria. ¿Qué pasa en este caso?

Como recoge Newtral, quienes hayan tenido dos o más pagadores no tienen por qué presentar su declaración si sus rendimientos íntegros del trabajo no superan los 22.000 euros, siempre que las cantidades percibidas por el segundo y restantes pagadores no superen el límite de 1.500 euros anuales.

Si alguno de estos ingresos extra es superior a 1.500 euros, Hacienda establece el límite para hacer la Renta en 14.000 euros anuales del total del rendimiento del trabajo, un límite que subirá hasta los 15.000 de cara al próximo año.

Sin embargo, no todos los pagos diferenciados se consideran doble pagador. Así, señala Idealista, quedan excluidas cuestiones como las pensiones compensatorias de una expareja, el pago delegado por una incapacidad temporal, o si tu empresa cambia de nombre o propietaria tras una fusión, aunque los analistas recomiendan aclarar estas cuestiones con un asesor fiscal.