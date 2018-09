Hace tres semanas revelé que sufrí abusos de un cura. Así me ha cambiado la vida

A mí me pareció un intento bienintencionado de hacer que una situación negativa pareciera mejor de lo que en realidad era, esa clase de comentario del tipo "el dinero no compra la felicidad" o "cuando un pájaro se te caga encima te da buena suerte".

Siempre he sido consciente hasta cierto punto de que algo no fue correcto. Como muchas otras personas, había visto noticias sobre los abusos de los curas católicos. Al leer esas noticias, me decía a mí mismo: "Bueno, lo mío nunca fue para tanto", como si hubiera un grado de abuso a menores que pudiera considerarse aceptable. En mi juventud, robaba cigarrillos, pero jamás robé un coche. Bebía cuando aún no tenía edad legal para hacerlo, pero nunca conduje borracho. Clasificaba de esa manera los abusos que había sufrido. Un cura me acorralaba para montárselo conmigo, pero nunca me llegó a bajar los pantalones.

No fue hasta que leí el informe del gran jurado de Pensilvania del mes pasado cuando me di cuenta de que algunas partes de la lectura parecían mi autobiografía. Descubrí historias de víctimas calcadas a la mía. Leí acerca de las consecuencias psicológicas que habían sufrido y me di cuenta de que yo también llevaba tanto tiempo arrastrando esa carga que había influido en todos los aspectos de mi vida. Había caído en la adicción, había sufrido problemas en mis relaciones íntimas, ansiedad, depresión. Sentía desdén por cualquier forma de autoridad. No me creía suficientemente válido ni merecedor de casi nada.

Lo peor es que se lo había ocultado a mi esposa, a mis amigos y a mi familia, a todos los que en un momento u otro han lidiado con las secuelas de estos problemas.

Fue en ese momento cuando supe que tenía que quitarme la carga de dentro, que jamás volvería a recuperarme de ese lado oscuro de mi vida hasta que asumiera lo que me había sucedido.

Supongo que la mayoría de las personas que están en mi situación hablarían primero con sus seres queridos y luego con un psiquiatra. Para bien o para mal, yo decidí tomar otro rumbo. Sentí que si una persona de mi parroquia, aunque solo fuera una, conocía mi historia y llegaba a la misma conclusión que yo, quizás sería capaz de conseguir algo más de perspectiva para afrontar sus problemas. También descubrí hace poco que el cura que había abusado de mí aún trabajaba en la parroquia de un colegio. Al hacer pública mi historia, también tenía la esperanza de alertar a esa parroquia y a sus feligreses para que lo apartaran de su cargo.

He tenido la suerte de escribir noticias y columnas de opinión para Reverb Press, un medio independiente de noticias sobre política, durante los últimos dos años y medio. Les conté absolutamente todo a mis editores y les dije que quería escribir sobre mi experiencia, pero les preocupaba ante todo que yo estuviera bien. Me trataron como a un hermano, no como a un empleado. Quisieron estar seguros de que sabría gestionar las emociones que pudieran brotar si compartía mi experiencia de una manera tan pública. Siendo sincero, no estaba seguro de cómo reaccionaría yo mismo una vez que mi historia empezara a circular por el mundo, pero les aseguré que quería hacerlo.