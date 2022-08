“La gente nos necesita”: los médicos ucranianos se niegan a abandonar las ciudades asediadas por Rusia

“Las farmacias no han podido funcionar y la escasez se ha agravado: buena parte del personal del hospital se encuentra entre los evacuados, incluidos los especialistas. Necesitamos más personal”, denuncia Skorokhod, que dirige una iniciativa de la Cruz Roja para proporcionar medicamentos gratuitos a los necesitados.

Voluntarios como Skorokhod salvaron la vida de Vanda Banderovska, de 79 años, cuya casa cerca de Nicolaiev fue destruida por las bombas rusas. Su hijo de 53 años, Roman, murió, y ella fue trasladada al hospital muy magullada y semiinconsciente.

“Mi hijo salió para coger su móvil, que estaba en el coche, cuando los rusos empezaron a bombardearnos. Le dieron en la cabeza”, relató en una sala de recuperación, con la voz temblorosa por la emoción. “Lo han destruido todo y no me queda nada”.

Banderovska dice estar profundamente agradecida a las personas que le salvaron la vida, pero no puede evitar que le invada la pena y la rabia.

“El dolor que siento es muy grande. Cuando los médicos me llevaron al hospital estaba muy magullada, pero poco a poco me he ido recuperando”.