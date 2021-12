Me ganaba la vida como trabajadora sexual. Luego empecé a cuestionarme mi género

De niña y adolescente, era una marimacho que intentaba jugar al fútbol con los chicos, pero ellos se negaban a jugar conmigo. Cuando la sociedad me presionó para que me vistiera y me comportara “como una mujer”, lo hice. Cada vez que tenía una cita con un hombre o conocía a la madre de mi pareja, me ponía un vestido y hablaba en un tono más agudo.

Son estereotipos, por supuesto. No tienes que hacer nada para ser una mujer. Supongo que desde muy joven ya me sentía diferente y para sobrevivir me convencí de que no debía llamar la atención.

Sin embargo, no poder ser uno mismo pasa factura. Poco a poco, a lo largo de los años, he ido probando cosas que me hacían sentirme más yo. En todas mis relaciones, he tomado prestadas las camisetas de mis novios. Con mi último novio, empecé a tomar prestados también sus calzoncillos. Él me decía que le gustaba más cómo me quedaba la ropa interior de mujeres y que tal vez yo era trans o no binaria. Aunque acabó teniendo razón, es una experiencia que demuestra lo sexista que es nuestra sociedad cuando una mujer no puede ni siquiera llevar ropa interior cómoda sin que cuestionen su decisión.

Cuando me di cuenta de que era una persona no binaria, estábamos todos aislados en casa por la pandemia. Me tomé un descanso del trabajo sexual, mantenía una relación a distancia y estaba empezando a cuestionarme todo lo que había hecho en mi vida bajo una lente masculina.

¿Cómo quería expresar mi género ahora que estaba en la intimidad de mi habitación? Dejé de maquillarme y empecé a comprar ropa en la sección de hombres. Y entonces me enfadé por haber pasado toda la vida sin haber disfrutado de los bolsillos que tiene la ropa para hombres.

Veía a hombres como Machine Gun Kelly en YouTube y sentía envidia de género; deseaba poder verme y comportarme como él.

Cuando llegó el momento de vacunarme y de preparar mi vuelta al trabajo sexual, empecé a tener miedo. Ahora era una persona diferente. No podía volver a los vestidos, los tacones y la lencería.