1-O: Un aniversario con mesa y sin mecha

“¡No a la mesa!”, gritaban el viernes los manifestantes, mientras Cuixart elevaba el tono de desconfianza hacia la misma. “Nos están liando, diálogo sí, pero solo si paran la represión”, decía, aunque el Gobierno español no tiene capacidad de frenar la euroorden del Supremo. “Cuando Cuixart dice que lo volveremos a hacer, le falta decir cómo”, cuestionaba al líder independentista Dolors Bassa, presa indultada de Esquerra y exconsellera, en una entrevista con El HuffPost, al tiempo que expresaba su deseo de “un gesto del Gobierno español” en octubre que confiaba pudiera ser el de poner a un mediador en la mesa, asunto que por ahora no ha comentado el Ejecutivo públicamente.

¿Estaba el independentismo recuperando la unión que exhibió cuando montó el referéndum en el que votaron dos millones de personas? Nada de eso (después lo veremos), pero sí que mandaba un aviso de que cualquier mecha en forma de lo que interpreten como represión puede servir para que la movilización vuelva a presionar por la autodeterminación en las calles, aunque ya hubo una gran movilización pacífica durante la diada del 11 de septiembre, de nuevo no a la altura de los años previos al referéndum pero recuperando el pulso perdido con la pandemia y los indultos.

El espejismo de una vuelta al espíritu del uno de octubre duró muy poco. Tan solo seis días después, el debate sobre política general en el Parlament de Catalunya no solo volvía a poner en escena las rencillas entre los tres partidos independentistas de los que depende la estabilidad del Govern, sino que la CUP todavía echó algo más de gasolina al fuego interno del independentismo, que lleva años compartiendo objetivo pero enganchado en rifirrafes sobre una estrategia que nadie sabe muy bien cuál es.

Fue el diputado Carles Riera quien plantó un cactus populista en el hemiciclo, consciente de que las calles tienen una prisa por la independencia —la que sus líderes fomentaron en 2017— que no cuadra con los dos años que se han dado los tres partidos en el pacto de investidura para ver si avanza la mesa de diálogo con el gobierno español hacia algún lugar y, en caso de no hacerlo, preparar “otro embate democrático” que no se concreta muy bien. Ni corto ni perezoso, pidió al Govern que ponga fecha a un nuevo referéndum. Y de paso metió en un buen marrón a la presidenta del Parlament, Laura Borrás, que al aceptar a trámite la propuesta se expone a un recurso de inconstitucionalidad de la oposición.

Esquerra y Junts votaron contra la propuesta de la CUP, mientras que Esquerra votó junto a comuns y PSC (y sin Junts) seguir con la mesa de diálogo. Vamos, que el independentismo ya casi nunca vota en bloque cuando se trata de estrategia.

Un objetivo y tres partidos a la gresca

Mientras, el Gobierno de Sánchez, vigilado por la oposición constitucionalista y la extrema derecha, sigue viviendo de la paz social que le concedieron los indultos y no ha dado ningún paso hacia el único objetivo que sí que une a los tres partidos independentistas: el derecho a la autodeterminación y la amnistía a los presos, un perdón que reconozca que el uno de octubre no fue un delito y que por tanto vaya más allá de los indultos. Aunque el independentismo está unánimemente de acuerdo en esos dos objetivos, los tres partidos siguen a la gresca por la estrategia para conseguirlos, aunque las alternativas a la mesa de diálogo que plantean CUP y Junts nunca quedan muy claras.

A día de hoy, Esquerra, partido que se ha convertido en el más votado del independentismo y que tiene en el presidente de la Generalitat a su principal valedor, es el único partido convencido en apostar por la mesa de diálogo con el Gobierno español. La apuesta tiene el aval de las encuestas, aunque es la menos ruidosa en las calles, que cuando gritan es para cuestionarla. Así, los líderes del partido aceptan las críticas por la falta de calendarios, mediadores y compromisos del Ejecutivo central para trazar una hoja de ruta. Pero lanzan una pregunta que nunca recibe una respuesta clara de los otros partidos. “Si no hay mesa de diálogo, ¿cuál es la alternativa?”, decía Dolors Bassa a El HuffPost.

La CUP, que está fuera del gobierno pero apoyó la investidura de Aragonès, responde que poner fecha a un referéndum, pero cuatro años después del 1-O casi nadie confía en que repetir la jugada que fracasó entonces pueda tener éxito ahora. “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados”, dice una frase atribuida a Albert Einstein que en verdad no se sabe muy bien quién pronunció. Y Junts, aunque se desmarca de la propuesta de la CUP, también lo ha hecho de la mesa de diálogo.