10 años del terremoto de Haití: del horror al olvido

Fueron apenas diez segundos que estremecieron al mundo. Destrozaron Haití, un país ya pobre y castigado, y movilizaron a todo un planeta en una ola de solidaridad pocas veces vista. El terremoto de Haití de 2010 se convirtió en la peor catástrofe humanitaria conocida en el mundo y, también, en una muestra de aliento masivo para pasar página cuanto antes. Pero el tiempo corrió y no, no hicimos caso al llamamiento peleón de Forges, aquel “pero no te olvides de Haití”: pasada una década, lo que queda de aquello son los desplazados, los edificios destrozados, la falta de servicios, la pobreza enquistada. Del horror al olvido.

La sacudida, el desastre

Todo comenzó a las 16:53:09 horas de la tarde del 12 de enero (seis horas más en la España peninsular), cuando la tierra tembló con una magnitud de siete grados a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, a unos 10 kilómetros de profundidad. Hubo alerta de tsunami, pero al final sólo se levantaron algunas olas fuertes. Tierra adentro, allí donde todo era, además de escaso, endeble, la vida colapsó. No se había sentido un seísmo así en más de 200 años, desde 1770, pese a que el país sufre la significativa actividad de la placa tectónica del Caribe, que esta misma semana ha dado una enorme sacudida a Puerto Rico.

Se notó en Cuba, Jamaica, República Dominicana... pero a Haití le sacó las raíces al aire, la dejó sin techo, sin agua, sin luz, le quemó campos y le arrebató animales. Mató a 316.000 personas (en un país con 10 millones de habitantes) y dejó heridas a 350.000 más. Eso dicen las cifras oficiales aproximadas, porque los cuerpos fueron enterrados rápido, en fosas comunes, para evitar enfermedades. El Gobierno tardó un año en poder aportar una estadística más o menos fiable.

Mataron las casas derrumbadas en aquellos 10 segundos eternos, pero también las casi 30 réplicas que se dieron en las nueve horas siguientes, por encima de los cuatro grados, que acabaron por hundir estructuras que estaban medio en pie, por complicar las labores de rescate y por destrozar aún más las canalizaciones de agua, luz o teléfono. Fue la primera catástrofe natural en la que las redes sociales jugaron un papel esencial, porque el cableado de Internet aguantó algo más y permitió decir a muchos “estoy vivo”.