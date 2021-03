Claves de la guerra en Siria para los que no sepan que hay guerra en Siria

Toda una década en la que, a lo mejor, ya has perdido el hilo de lo que pasa o no has sabido por dónde empezar a entenderlo -si es que eres un jovenzuelo-. Por eso te recordamos aquí las claves de esta tragedia inconmensurable.

Aunque EEUU ha apoyado a algunos grupos rebeldes con armamento, formación y equipos, ese acercamiento se ha visto limitado por el temor a que las armas terminen en manos de los grupos yihadistas. A partir de 2014, junto con Reino Unido, Francia, y otros seis países, lo que hicieron fueron dirigieron incursiones aéreas contra Daesh en Siria, evitando atacar a las fuerzas del gobierno sirio. No alteraban, así, el fluir de la guerra, y eso que el entonces presidente, Barack Obama , no se cansaba de repetir al inicio que la salida de Assad del poder era una condición indispensable para la paz .

La principal partida humanitaria de Naciones Unidas será en este 2021 para Siria y sus comunidades de refugiados de ese país en Oriente Medio, hacen falta 10.000 millones de dólares para asistir a 20,6 millones de afectados por este conflicto.

Casi 12 millones de personas necesitan de la ayuda humanitaria para sobrevivir, cerca de 70% de la población no tiene acceso a agua potable, una de cada tres personas no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, más de dos millones de niños no van al colegio y una de cada cinco personas vive en la pobreza. Siria nos ha dado escenas como las colas del hambre en Yarmouk, donde los palestinos refugiados en el campo ingerían carne de gato o hierbas no comestibles.