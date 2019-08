10 consejos de nutricionistas para hacer barbacoas más sanas

Fruta a la brasa, gente. Dulce como un caramelo. Cuando las brasas están muriéndose y la potencia del calor está baja, pon la fruta en la parrilla y observa cómo se carameliza. Forberg recomienda usar fruta que no esté supermadura, ya que es más probable que se pegue y se queme. Plátanos, melocotones, pera, nectarina, piña... van genial a la parrilla. El azúcar natural de la fruta hará el postre tan dulce que no necesitarás añadir nada.

10. Sé realista y disfruta

Ey, estás en una fiesta, y tienes derecho a deleitarte con todo lo que el verano tiene por ofrecer. “Recuerda que una comida no rompe una dieta buena y rica en nutrientes”, insiste Zied. “Disfruta de la comida, no te sientas culpable si comes alimentos que no sean nutritivos, y disfruta también de la compañía. Obsesionarse mucho con lo que vas a puede arruinar una buena barbacoa”.

Amén.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano