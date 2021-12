10 cosas que nadie te cuenta sobre el sexo después de dar a luz

8. En cierto sentido, el sexo puede mejorar después de esta experiencia compartida tan importante con tu pareja

Pensaba que después de tener un bebé, el sexo sería aburrido, pero después de haber pasado por algo tan intenso con mi marido, hacer el amor es algo mucho más apasionado y consciente. Nuestro bebé duerme con nosotros, así que tenemos que ser creativos a la hora de buscar sitios. Nos sentimos muy traviesos cuando lo hacemos en algunas partes de casa donde normalmente no lo haríamos. También me he dado cuenta de que, después de un parto vaginal, algunas posturas me gustan más. Eso es algo que no me esperaba para nada”.— Lina Forrestal, madre, bloguera y presentadora de The New Mamas Podcast.