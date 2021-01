10 frases 'hardcore' de este año político

Utilizar a los muertos, la estrategia histórica del PP, sigue vigente con Pablo Casado. Esta frase la soltó el líder popular en el Congreso cuando se aprobó la prórroga del estado de alarma el pasado 29 de octubre, regodeándose en un número que no era oficial entonces (España acaba de superar los 50.000 fallecidos por covid-19 hace dos meses). Ya a finales de marzo, la dirección popular esperaba ansiosa que España llegase a los 20.000 muertos para repetirla como un mantra . Casi la misma cifra que acumula ahora la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso.

«¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que no reconoce su Gobierno?»

Cayetana Álvarez de Toledo se quedó tan ancha el 27 de mayo, cuando desde la tribuna del Congreso acusó al padre de Pablo Iglesias de ser un terrorista. La frase era el remate de una escalada verbal que iba in crescendo según menguaban los planes del PP de desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa . La sensación de qué en medio del drama, los ciudadanos solo encontraban confrontación entre partidos servía para ahondar en el deterioro de la democracia. Uno de esos momentos que te gustaría no estar viviendo en directo.

La frase de Pablo Casado restalló en el Congreso de los Diputados el 22 de octubre, el día que debía de haber sido el gran momento del líder de Vox, Santiago Abascal. Pero media docena de palabras del presidente del PP, que quisieron marcar la ruptura y el distanciamiento de Vox, dieron el protagonismo de la jornada a un Casado al que muchos daban por finiquitado. Pablo, supuestamente amigo de Santiago, también le reprochó el daño que había hecho al Partido Popular, que le había dado “trabajo durante 15 años” . Un cariacontecido Abascal, tristón y decepcionado, acusó a Casado de “dar una patada a la esperanza” de tantos españoles que votan a Vox e incluso al PP. Ese mismo día, Abascal también echó en cara a Casado aliarse con Pedro Sánchez para debilitar a la monarquía. Casado no ha cambiado la estrategia de derribar al Gobierno.

La falsa defensa de Felipe VI

«Por cada desprecio de los traidores Sánchez e Iglesias habrá miles de españoles guardando la Corona y repitiendo viva el rey»

La frase de Ignacio Garriga, diputado de Vox y candidato en Cataluña, es solo una muestra de la utilización que Vox, y también el Partido Popular, han hecho de la figura de Felipe VI durante todo el año. La supuesta defensa de la derecha de la figura del monarca frente a los presuntos delitos y escándalos de su padre, el rey emérito, no hace más que perjudicar a la Corona, pero Felipe VI no ha sugerido en ningún momento que no necesita esa ayuda. Tanto Vox como el PP dicen que el Gobierno quiere debilitar al rey.