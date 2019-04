10 mitos sexuales que muchos adultos todavía se creen

Así pues, la abertura vaginal no es más que una parte de la vulva; la vagina une las partes externas de la anatomía (la vulva) con las internas, como el útero (aquí tienes un esquema aclaratorio). Algunos expertos consideran que detrás de este uso incorrecto o malentendido hay motivos patriarcales arraigados.

“Hay un análisis feminista que explica por qué es importante, y es que al denominar ‘vagina’ a toda la anatomía de una mujer, se designa a nuestro órgano sexual por la parte que más placer les da a los hombres heterosexuales”, expuso hace un tiempo Laurie Mintz, autora de Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How to Get It.