10 momentos clave del debate por si no has visto el debate

Primera cita importante de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid: debate de los candidatos en Telemadrid. Como es posible que verlo entero se te haya hecho cuesta arriba y hayas optado por ver otra cosa, te resumimos los momentos clave de la confrontación entre Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) Pablo Iglesias (UP), Edmundo Bal (Cs) y Rocío Monasterio (Vox).

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no sabe cuánta gente ha muerto por coronavirus en la Comunidad de Madrid . Ha sido Mónica García, candidata de Más Madrid, la que ha tenido que corregir a la candidata popular dándole el dato de su propia Consejería de Sanidad.

No lo ha dicho así, pero Díaz Ayuso lo ha dejado caer cuando se ha dirigido al candidato del PSOE y le ha dicho: “Cómo le han cambiado desde Moncloa, señor Gabilondo, qué lástima”.

Gabilondo y la virtud moral

La mayor parte de los analistas coinciden en que al candidato del PSOE le ha costado un poco entrar en el debate durante su primer tramo. Ángel Gabilondo, sin embargo, ha ganado enteros cuando ha afeado a Isabel Díaz Ayuso que llamase “mantenidos” a las personas que han tenido que recurrir a una cola de recogida de alimentos para poder evitar el hambre. Este ha sido el momento:

Los ‘vaciles’ de Gabilondo

Es posible que no haya sido el más ágil a la hora de confrontar, pero el candidato del PSOE ha deslizado durante todo el debate finas ironías e incluso algún que otro vacile que dan la medida de su talante.

Un ejemplo. Después de varios minutos sin hablar, mientras sus rivales se gritaban y se lanzaban cifras a la cabeza, el moderador del debate, Jon Ariztimuño, se ha dirigido a él para decirle que le quedaba mucho tiempo en ese bloque. “Estaba aquí, aprendiendo”, ha soltado Gabilondo.

Otro ejemplo. Después de que Edmundo Bal dedicase varios minutos a cantar todo lo que los consejeros de su partido han hecho bien mientras han estado en el gobierno de la Comunidad de Madrid, el candidato socialista ha vuelto a tirar de sorna: “Pues nada, ya está todo hecho”.

Pero vamos a ver, Ángel

Durante el primer bloque del debate, los candidatos de los partidos de izquierda han hecho frente común para atacar la gestión de Díaz Ayuso. Al llegar el momento de hablar de economía, esa unidad se ha roto.

Después de que Ángel Gabilondo anunciase su intención de no tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid si logra ser presidente, Pablo Iglesias ha cargado contra él en tono personal.

“Pero vamos a ver, Ángel. Desde el compañerismo, y consciente de que nos tenemos que llevar bien porque vamos a gobernar juntos”, le ha dicho, para intentar hacerle ver que lo de no tocar los impuestos no lo veía claro.

“No me vuelva a llamar traidor”

Rocío Monasterio ha usado el término “traidor” en reiteradas ocasiones para referirse a Cs y a Edmundo Bal. El candidato del partido naranja lo ha llevado con resignación hasta que no ha podido más. “Llevo 30 años trabajando para España como abogado del Estado. No me vuelva a llamar traidor”.

Lejos de amilanarse, la candidata del partido ultraderechista ha tratado de presentarse como la única candidata presente en el debate que ha cotizado a la Seguridad Social. El resto no ha prorrumpido en carcajadas seguramente porque les estaban grabando.

“Tenemos 12 días para ganar las elecciones”

Eso es lo que le ha dicho Gabilondo a Pablo Iglesias casi al final del debate. Llamamiento al trabajo conjunto de las fuerzas de izquierda para frenar lo que el socialista ha bautizado como el “gobierno de Colón” en la Comunidad de Madrid. Es una rectificación de lo que Gabilondo había venido diciendo: que no iba a pactar con Iglesias.