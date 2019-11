10-N: volver al pasado o apostar por el futuro

El comportamiento humano está bastante estudiado y los responsables de la repetición electoral sí tenían una ligera idea sobre cómo afectaría su decisión al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, que nadie crea que abrir las urnas el 10 de noviembre es únicamente fruto del desacuerdo entre Unidas Podemos y PSOE, pues hay otras oscuras intenciones detrás de todo lo que estamos viviendo. Los socialistas y los populares son sin duda los máximos interesados en la repetición de los comicios y no se han esforzado ni lo más mínimo para evitarlo.

Es obvio que, en un espacio tan corto de tiempo, el volver a acudir a las urnas puede crear una sensación falsa o ficticia de que nuestro voto fue inútil o poco relevante. Dicho de otra manera, que el voto no sirvió para su fin, no logró transformarse en iniciativas políticas que transformen nuestro país. El elector se podría preguntar: ¿qué problemas hemos conseguido solucionar desde la última vez que acudimos a las urnas? De hecho, para algunos la respuesta a esta pregunta puede derivar en una sensación de descrédito hacia la clase política y decidan transformar su voto en abstención, y otros incluso podrían considerarse culpables de la situación de bloqueo y ahora opten por las formaciones políticas que aglutinen más apoyos según las cocinadas encuestas, el mal llamado voto útil.

España el 28 de abril acudió en masa a las elecciones y decidimos que no queremos un sistema bipartidista y sí seguir la senda que permita modernizar y regenerar la democracia. Los ciudadanos, a través de nuestros votos, pedimos acuerdos entre formaciones políticas con el único objetivo de mejorar nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro país. ¿Por qué habría que renunciar a ello ahora?

Otra legislatura fallida confirma que la democracia española no está suficientemente madura. Algunos dirigentes han demostrado que les falta altura de miras y que no han entendido que exigimos un cambio en la forma de hacer política. La modernización y la pluralidad política implican dejar atrás las viejas prácticas del sistema bipartidista y avanzar hacia la regeneración de la democracia. Dicho de otra manera, a los que pretenden vendernos el voto útil, hay que decirles que no vamos a retroceder al modelo en el que rojos y azules se tapaban mutuamente la corrupción, colocaban a sus amiguetes, y se dedicaban a esperar cómodamente a que les tocase su turno de mandar. Y a los que quieren servirse de la pluralidad para vendernos mensajes de corte populista, sean de extrema izquierda o de extrema derecha, decirles que tenemos suficiente capacidad intelectual para no caer en soluciones falsas o fáciles a problemas tremendamente complejos.