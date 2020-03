11 cosas que deberías saber hoy sobre el coronavirus

JOSEP LAGO via Getty Images

El estado de alarma, según la Constitución, será “declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”. En ese decreto se determina el ámbito territorial. Se declara “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”.

El Ejecutivo y los científicos no hacen más que dar recomendaciones sobre higiene personal y el cuidado de las personas dependientes o que estén dentro de los grupos de riesgo. Hay que estar preparados. La Comunidad de Madrid, zona con más contagios, ya ha comunicado que habrá un repunte de casos este fin de semana y ha cerrado todos los establecimientos menos los alimenticios y las farmacias. Pero, más allá de las recomendaciones ya conocidas, ¿qué debemos saber este viernes sobre el coronavirus?

Políticos y médicos han recomendado a los ciudadanos quedarse en casa este fin de semana para contener la infección y no colapsar los hospitales. En la Comunidad de Madrid se ha ordenado el cierre de todos los establecimientos excepto los de alimentación y las farmacias

7. ¿Qué puedo hacer el fin de semana?

No salgas a los parques ni a la calle si no es necesario. Además, cadenas como Yelmo, Golem o Cinesa no abren sus salas “para contribuir a la contención del COVID-19 y garantizar así la salud de empleados y clientes”.

Siempre puedes recurrir a los clásicos como leer o las películas de Antena 3 por la tarde. Si no, las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de serios y películas.

Y si tampoco eres de los que se pasaría el finde tirado en el sofá, hay varios artistas que se han comprometido a dar conciertos en directo emitidos por internet.