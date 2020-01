Los 11 hallazgos más increíbles sobre amor y sexo de la última década

Según un estudio de 2011 publicado en la Journal of Sexual Medicine, mantener relaciones sexuales extramaritales aumenta el riesgo de que el hombre se fracture el pene. Los investigadores de la Universidad de Maryland estaban tratando a hombres con el pene fracturado cuando descubrieron que la mitad de los casos se habían producido durante infidelidades. (Que no cunda el pánico: la ‘fractura’ es más bien una ruptura de los cuerpos cavernosos, no se parte como una rama).