11 razones para ver el Mundial aunque sea en Qatar y aunque sea en invierno

Luis Enrique sonríe a la llegada de España a Qatar.

Es verdad que nos han robado el verano, que eso de ver un mundial con el brasero puesto debajo de la mesa camilla y asando castañas es una ídem pero qué le vamos a hacer, así es el fútbol moderno.

Qatar tampoco parece el mejor país para acoger una cita cómo esta aunque quién sabe, quizá en 2040, cuando el mundial se juegue en Corea del Norte, la gente de la época recordará con cariño cuando en 2022 se jugó en un país como Qatar.

Es verdad que si en vez de ser un mundial de fútbol fuese de críquet hubiese sido más fácil hacerle boicot pero claro a ver quién es capaz de renunciar a un Marruecos-Croacia y a un Suiza-Camerún así como si nada.

Como la vida va de contradicciones aquí os dejamos 11 razones por las que ver el Mundial de Qatar donde, por cierto, España jugará contra Costa Rica de Cuétara, contra Alemania y contra Japón.

1) Porque queda muy bien decir que no lo vas a ver... pero la tentación es más fuerte

Lo mismo que ocurre con los ‘popularísimos’ documentales de La2 que todo el mundo dice ver, pero al revés. Y lo sabes, por mucho que circule el ansia de boicot.

2) Porque es GRATIS

Y poco más que añadir, las cosas que son gratis no se discuten. A quién no le va a gustar ver un Australia-Dinamarca en pleno noviembre.

3) Por maldad, pura maldad

Ya odies a Luis Enrique, a serresiete, a Messi, a Benzema o al utillero de Corea, si no lo ves en directo te pierdes una oportunidad estupenda de celebrar sus errores.

4) Por coger tendencias de peinados

El Mundial de fútbol es el escaparate perfecto para coger tendencias o para ‘descogerlas’. Además puedes ver qué se lleva en cada país y eso siempre está bien.

5) Porque no, no tienes tantos amigos que no vayan a ver el Mundial y 28 días aislado se te van a hacer muy largos

Que sí, que todos conocemos a algún familiar, amigo o incluso nuestra pareja que pasa del fútbol, pero organiza tú un plan con gente el día de la semifinal (ojalá) de España, o coincidiendo con la final. Organiza, organiza.

6) Por ver al Luis Enrique streamer

Los aficionados han visto al seleccionador nacional haciendo ciclismo y subido en un andamio para seguir los entrenamientos pero no lo han visto agradeciendo un Prime en Twitch, recibiendo un ‘raideo’ de Ibai Llanos o preparando los puntos del canal.

7) Porque “yo soy español, español, español”

Y claro, si no te enteras de que hemos ganado un partido cómo vas a mandar por whatsapp esa maravillosa cuñadez de “soy español, ¿a qué quieres que te gane?”.

8) Porque va a ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y de Messi

Bueno, esto es tirarse un triple pero con los 35 años del argentino y los 37 del portugués sería raro que estuviesen en 2026 en Estados Unidos... aunque visto lo visto quién sabe.

9) Porque, como en la vida, se cierran unas etapas y se abren otras

Ronaldo y Messi no volverán a vestirse de corto en un mundial pero sí lo harán Vinicius, Pedri, Gavi, Rodrygo y Ansu Fati, futbolistas de la liga española que prometen dominar el fútbol en las próximas décadas.

10) Porque muy pronto habrá un quesito naranja del Trivial en juego

A la pregunta ”¿Quién fue el seleccionador de Australia en Qatar 2022?” solo los más avezados podrán responder. Y es muy poco probable que horas antes de echar una partida investigues en Google la identidad de este buen señor.

11) Porque te da licencia para tirarte el pisto con tu gente

A poco que te curres la previa, puedes dejar a la gente de piedra si dejas caer algunos datos biográficos del lateral derecho suplente de Ghana o tu particular análisis sobre la inesperada convocatoria del mediocentro defensivo de Arabia Saudí. Y eso solo lo puedes hacer si ves el partido en directo (y con gente).