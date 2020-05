12 cosas que debes saber hoy sobre el coronavirus y la desescalada

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , está sondeando a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada, entre las que fuentes parlamentarias citan una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora.

Los casos del nuevo coronavirus en el mundo han superado una nueva barrera, la de los cuatro millones, lo que representa un incremento de un millón en los últimos once días, según datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ciudad china de Wuhan , origen de la pandemia de coronavirus que ya ha dejado más de cuatro millones de contagios a nivel mundial, realizará pruebas a sus once millones de habitantes tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, según medios oficiales.

Dimisión de la Consejera de Sanidad de Aragón

La consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, ha presentado este martes su dimisión arropada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, en una comparecencia sin preguntas en la que ha asegurado que no puede continuar cuando sindicatos y profesionales sanitarios no la aceptan y que deja el cargo con el ánimo de no ser “un estorbo” para la superación de la crisis de la Covid-19.