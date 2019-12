Un año cabe en doce fotos

Chalecos amarillos Veronique de Viguerie/Getty Images La imagen podría haber sido sacada de la serie Chernóbil —las máscaras de gas, el humo que lo impregna todo— si no fuera porque la delatan dos símbolos inequívocos: el imponente Arco de Triunfo y los chalecos reflectantes (rebautizados amarillos) de los protagonistas de la foto. Entonces no cabe duda de que la escena ocurre en la capital de Francia, cuna del movimiento de los ‘chalecos amarillos’, ese que comenzó como una protesta contra la subida del precio de los combustibles y que acabó poniendo patas arriba el Gobierno de Emmanuel Macron.

Greta Thunberg Miquel Benitez/GETTY IMAGES Capucha, mochila, tabla en mano al bajar del tren y cara de no haber dormido mucho la noche anterior. Greta Thunberg podría ser una estudiante de Arquitectura cualquiera un día de entrega de proyectos cualquiera. Pero no lo es; de ahí la expectación y la seguridad que se despliegan a su alrededor cuando se abren las puertas del vagón en la estación de Chamartín de Madrid. ¿Por qué tanto interés mediático? ¿Qué lleva a una joven sueca de 16 años a saltarse las clases para protestar a las puertas de su Parlamento, a advertir cara a cara a los políticos de los peligros de sus (no) acciones, a recorrer medio mundo en barco (dos veces) para asistir a una cumbre climática? Quizás es que nos estamos cargando el mundo y que Greta no es una niña cualquiera.

'El abrazo' GETTY IMAGES Si dicen que una imagen vale más que mil palabras, este es, quizás, el mejor ejemplo de ello. Los ojos cerrados de Pablo Iglesias, la inclinación de Pedro Sánchez para acortar la diferencia de estaturas… Se ha escrito de todo sobre este momento, pero eso no quita que siga siendo ‘el abrazo’ del año. Es la reconciliación —política, y también personal— hecha imagen. ¿Que por qué reconciliación si, como representantes de la izquierda en España, nunca debieron ser adversarios? Buena pregunta. Más teniendo en cuenta que necesitaron que llegara Vox a recordárselo.

8M GETTY IMAGES “Who runs the world? Girls”. Es casi imposible leer este lema sin que resuene la voz de Beyoncé. Pero esta vez no es ella quien lo entona, sino las miles de mujeres que se manifestaron el pasado 8 de marzo en todo el mundo. La foto, hecha en Madrid, habla de sororidad y empoderamiento, dos palabras que gustan poco y dicen mucho. Sólo en las dos principales ciudades de España se manifestaron ese día más de medio millón de personas para decir alto y claro que si el mundo funciona es, también, gracias a las mujeres.

Cataluña GETTY IMAGES Dicen que eran muy jóvenes y que estaban desencantados con el sistema. Que ya no era tanto un España nos roba el dinero, sino el futuro. No sabemos si los manifestantes de la foto eran de estos indignados catalanes. No sabemos ni siquiera si eran catalanes. Pero sí sabemos que la imagen se tomó en Barcelona, y que los disturbios comenzaron a raíz de una sentencia por la que se condenó a líderes independentistas a hasta 13 años de cárcel.

La exhumación de Franco REUTERS El cielo radiante de la imagen no hace sospechar los momentos entre tétricos y ridículos que se acababan de vivir en la basílica del Valle de los Caídos. Franco aseguró que lo dejaba todo atado y bien atado antes de morir. Tuvieron que llegar un gobierno socialista, meses y meses de calvario judicial y un helicóptero para constatar que como futurólogo Franco fue tan mediocre que como político... y el 24 de octubre de 2019 los restos del dictador salieron de un lugar en el que nunca deberían haber estado.

Colón GETTY IMAGES Literalmente, cada uno mira para un lado. En el plano de las ideas, en cambio, todos tenían un mismo horizonte, o una misma derecha. Si ese 10 de febrero a alguno le costó ponerse en la foto con Vox, unos meses después no se hicieron de rogar a la hora de firmar pactos de Gobierno con la ultraderecha. La imagen es tan poderosa, tan representativa, que se ganó el dificilísimo mérito de ser conocida como ‘La foto de…’, y así quedará para la historia política de España.

Rosalía GETTY IMAGES No puede estar diciendo “tra, tra” porque su boca hace forma de o. Pero con sus uñas, su ceño, su coleta alta y su pose, Rosalía está mandando un mensaje de poderío, de haberse convertido en fenómeno de masas internacional, de ser la artista española más escuchada en el mundo en 2019. Aunque no lo diga en la foto, Rosalía canta “tra, tra” con todo su ser.

Hong Kong REUTERS “¡Victoria!”, parece decir este manifestante con los brazos abiertos y un paraguas en cada mano. Con las gafas y la mascarilla, no se le ve el rostro, pero se intuye que podría esbozar una sonrisa —una media sonrisa— de convicción, de seguridad, de saber por lo que está luchando, de orgullo por sus compañeros, pero no de satisfacción, todavía. Desde junio de 2019, más de un millón de personas han salido a las calles de Hong Kong para exigir que se retire un proyecto de ley de extradición a China. Entretanto han pasado seis meses, cientos de manifestaciones y una feroz represión, pero los hongkoneses no se rinden, ni en las calles, ni en las urnas, donde la oposición demócrata arrasó en las elecciones municipales de noviembre.

Brexit GETTY IMAGES Con la cabeza gacha poblada de una rubísima y alocada cabellera y con el dedo índice señalando a las masas, podríamos decir que Boris Johnson es una estrella del rock alentando los gritos de los fans. Pero el traje y la corbata lo delatan. Johnson es, en realidad, el protagonista de la última temporada de una serie llamada Brexit (con spin off incluido) que parece destinada a alargarse hasta alcanzar a Los Simpson en número de episodios.

Liverpool REUTERS Una marea roja inundó la ciudad de Liverpool aquel 2 de junio; y fue por un buen motivo. Su equipo de fútbol volvía de Madrid victorioso tras ganar la Liga de Campeones de la UEFA en un partido que casi podría verse como un derbi inglés. Entonces miles de aficionados salieron a las calles a celebrar, a jalear, a cantar a sus héroes que nunca caminarán solos.

El 'procés' GETTY IMAGES La imagen fue tomada en la primera sesión del llamado juicio del ‘procés’ y, sin embargo, esas caras serias y esas miradas perdidas ya anticipaban cuáles podrían ser los resultados del juicio y del mismo ‘procés’. Para los líderes independentistas, penas de hasta 13 años de cárcel por sedición y malversación. Para la ciudadanía, sobre todo, más caras serias y más miradas perdidas. Dicho de otra manera: más incertidumbre.