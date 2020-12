13 imágenes del mundo que definen 2020

No volveremos a ver otro año parecido al 2020.

Carlos Alvarez via Getty Images Personas en los balcones aplauden para rendir homenaje a los profesionales sanitarios que luchan contra la pandemia del coronavirus el 18 de abril en Madrid.

Una angustia menor que la de los familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Porque 2020 ha sido para España el año del silencio.

En marzo, el Gobierno japonés instó a las personas a evitar espacios atestados de gente y al teletrabajo. No obstante, no todos lo han podido hacer, puesto que muchas empresas se niegan a implementar políticas de trabajo flexible.

A pesar de registrar menos muertes que muchos países similares, Japón no ha podido escapar del impacto que ha supuesto la COVID-19 en la vida de todos.

Fue la noche más oscura de Bérgamo, la ciudad más afectada por el coronavirus en Italia.

Con las primeras luces del amanecer del 18 de marzo, después de introducir su valiosa carga, 15 camiones del ejército conducían lentamente en fila del cementerio a la autovía para salir de la ciudad. Portaban 65 ataúdes que la ciudad no podía enterrar: no quedaba más espacio en el cementerio, los servicios funerarios estaban al borde del colapso y no podían incinerar más cuerpos.

El 18 de marzo, Italia registró 475 muertes relacionadas con el coronavirus, y alcanzó la cifra total de casi 3000 muertos, incluidos 319 en Lombardía, la región más afectada del país, donde se encuentra la ciudad de Bérgamo.

Los soldados escoltaron los ataúdes hacia el sur, a la ciudad de Bolonia, en la región vecina de Emilia-Romaña. Después de incinerarlos, las cenizas retornaron a sus seres queridos. Fue la única comitiva funeraria que se pudo permitir Bérgamo. Desde las ventanas, la gente miraba y lloraba.

Bérgamo y su provincia sumaron unas 6000 víctimas en la primera ola de la COVID-19, durante los meses de marzo y abril. A finales de junio, se celebró una misa de réquiem por los caídos en la ciudad: un gran funeral colectivo para todas las personas que no tuvieron uno. Casi todos los ciudadanos de Bérgamo han perdido un progenitor, un hijo o un hermano en la pandemia.

Retrato de un EPI en la primera línea de Corea