1.300 kilómetros para descansar en paz

El panorama es muy delicado, pero el procedimiento no cambia: la familia no se puede despedir de su familiar, tiene que contratar el servicio con la funeraria, gestionar (en caso de personas mayores) la baja de la pensión de la Seguridad Social o la pensión de viudedad... Todo ello en pleno duelo: “Aún no tenemos el certificado de defunción que emite el registro civil. Después de un mes no hemos avanzado nada en el trámite de la pensión”, explica Víctor.