14 cosas que debes saber hoy sobre el coronavirus

De momento no se han prohibido los desplazamientos, pero sí se ha recomendado desde el Ejecutivo no realizarlos si no son necesarios. En cualquier caso, al viajar a una zona de riesgo se deben seguir todas las recomendaciones que se han hecho : higiene personal, distancia con otras personas, toser tapándose con el codo o un pañuelo...

6. ¿Cuándo tengo que hacer cuarentena?

La epidemia ha obligado a muchas personas a guardar cuarentena. Se limita de esta manera la libertad de movimientos para evitar la emisión del virus. Pero no es lo mismo permanecer en cuarentena porque tienes síntomas y te lo ha pedido un médico, que hacerlo de forma voluntaria aunque no tengas síntomas porque has estado en contacto con algún infectado.

7. ¿Puedo salir a la calle? ¿Es malo si salgo a la calle aunque no tenga síntomas?

No se ha prohibido en ningún momento salir a la calle, aunque se recomienda que no se haga si no es necesario. Especialmente a personas mayores. Un movimiento se ha expandido por redes sociales, lanzado por un joven alemán, pidiendo a la gente que no salga en casa y haga autocuarentena para no propagar la enfermedad. Con el hashtag #quédateencasa, los usuarios piden a los ciudadanos que no salgan si no es necesario.