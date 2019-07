15 playas nudistas para despelotarse a gusto en España

Ya ha llegado el calor y lo que apetece es llevar la menor ropa posible. Si te sobra hasta el bikini, quizá haya llegado el momento de pasarse directamente al nudismo. ¿Aún no lo has probado? Pues ya tardas. En cuanto superes el pudor inicial, empezarás a darte cuenta de que todo son ventajas: te da una sensación de ligereza y libertad únicas, te ayuda a aceptar tu cuerpo y a superar pequeños (o grandes) complejos, y, sobre todo, te permite soportar mejor el calor, porque sin ropa la temperatura percibida baja cinco grados aproximadamente. ¡Cinco grados! Ahí es nada. Adiós, ropa; hola, fresquete.

Aunque no está reconocida oficialmente como nudista, es muy normal encontrarse con un ambiente completamente mixto desde hace más de una década. En este trocito de paraíso situado al norte de las islas Cíes encontrarás una playa de arena blanca y unas aguas turquesas libres de contaminación. No hay lugar mejor para desconectar de todo.

Una calita de arena negra que desaparece cuando sube la marea… ¿puede tener más encanto? Esta playa, donde el bañador es opcional, es una de las que siguen eligiendo los tinerfeños. ¡Por algo será!

Perfecta si buscas: un lugar apartado donde descubrir el lado más relajado de Tenerife.

¿Bueno, qué? ¿Te animas? Por opciones de playas paradisíacas no será… Si todavía te da un poco de reparo, los expertos recomiendan que empieces por desnudarte dentro de casa. Por un lado, irás acostumbrándote a la sensación de no llevar ropa… por otro le harás un favor al medioambiente bajando un poquito el aire acondicionado, que no te hará tanta falta. Otra opción es acercarte a una de las playas menos concurridas, o ir fuera de temporada (un martes de septiembre, por ejemplo), para que no te dé tanto corte de primeras. Pero tenemos que insistir, nada más probarlo, te darás cuenta de que el bañador es completamente prescindible.