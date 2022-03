16 tuits urgentes sobre la invasión de Ucrania

Vladimir Putin mira inquieto un iPad Sasha Mordovets via Getty Images

- “Yo no apoyo a Putin en la invasión de Ucrania, pero…” es el nuevo “Yo no soy racista, pero…”.

- Los mismos que comprenden que Putin se haya decidido a invadir Ucrania, apelando a incumplimientos de la OTAN y crímenes de Poroshenko y Zelenski en el Donbáss, son los que no comprenderían ninguna acción de la OTAN haga lo que haga Putin.

- Por cierto, ¿en qué momento “la OTAN” se convirtió en “OTAN”? Oído en medios: “La estrategia de OTAN pasa por…”, “Probablemente OTAN nunca se atreva a…”, “OTAN afronta la mayor crisis…”.

- No, por favor, Imagine, no. Esta vez, no.

- ¿Quién podría haber imaginado que en pleno siglo XXI iba a pasar lo mismo que pasó en pleno siglo XX, en pleno siglo XIX, en pleno siglo XVIII, en pleno siglo XVII, en pleno siglo XVI, en pleno siglo XV, en pleno siglo XIV, en pleno siglo XIII y en pleno siglo XII?

- Ningún comportamiento de ningún dirigente justifica el bombardeo de la población civil.

- Si alguien duda de que nuestro país ya está en guerra con Rusia, que lea, oiga o vea cualquier medio escrito, emisora de radio o cadena de televisión. Este tuit lo podríamos aplicar a (casi) todo el planeta.

- La única parte del mundo en donde no se podría aplicar el tuit anterior es Rusia, pero solo porque Rusia no puede estar en guerra contra ella misma. O sí. No sé.

- Señores de los medios de comunicación, os sorprendería el apoyo y comprensión que recibiríais si simplemente reconocierais que por motivos de guerra os habéis convertido temporalmente en medios de propaganda.

- Que el odio es una fuerza mil veces más poderosa que el amor se demuestra al comprobar que esto no es un enfrentamiento entre los pro-Putin y los pro-OTAN, sino entre los anti-OTAN y los anti-Putin.

- Cuando escuchas a todas las radios europeas emitir al unísono Give peace a chance de John Lennon como su contribución para resolver el conflicto, entiendes por qué vamos a perder la guerra.

- ¿En serio? ¿En serio algunos preferís a Putin? Lo pregunto totalmente en serio. De verdad. A ver, como pose está muy bien. Muy antisistema. Mola. Pero ahora de verdad. Mañana. Aquí. Putin. ¿Mejor que Borrell? Que Borrell da cosica, sí. Pero ¿Putin mejor que Borrell? ¿En serio?

- En contra de Fukuyama, la Historia no ha terminado. Y, a lo mejor, la generación del baby boom de los años 60 no solo hemos vivido mejor de como se vivió durante siglos anteriores, sino también mejor de como se va a vivir durante siglos posteriores. El progreso es reversible.

- La ultraderecha no se para limitándose a gritar muy fuerte “paremos la ultraderecha”. Ah, no, perdón, que este tuit va sobre lo de Castilla y León. O no. No sé.

- “¿Cómo no voy a apoyar a Ucrania si tengo amigos ucranianos?” es el nuevo “¿Cómo voy a ser yo homófobo si tengo amigos gays?”.