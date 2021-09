11-S, el día que cambió el mundo

SUZANNE PLUNKETT via AP

20 años después, tantos muertos y tantas guerras y tantos atentados después, sigue pareciendo irreal: un avión se estrella contra uno de los símbolos del poder norteamericano, las Torres Gemelas de Nueva York, en la soleada mañana de un 11 de septiembre . Era el inicio de un ataque terrorista encadenado, coordinado, que acabaría matando a casi 3.000 personas, horrorizando al mundo entero en directo y abriendo paso a un tiempo de guerra y terror que aún no ha acabado. La coraza de seguridad de Occidente se vino abajo y quedó desnudo, expuesto, ya para siempre. La fragilidad viajaba ese día de verano en cuatro aviones secuestrados.

“Los estadounidenses se están preguntando, ¿por qué nos odian? Odian lo que ven aquí mismo, en esta cámara: un Gobierno elegido democráticamente”, dijo el presidente Bush desde la sede del Congreso. Con esa pregunta al aire, se centró en dar con Bin Laden en Afganistán, para lo que lanzó la invasión que ha finalizado abruptamente este mes de agosto, 20 años después. “Los talibanes se han ido del poder y no volverán”, dijo tras imponerse en el otoño de 2001. Hoy esa es una frase sin sentido, porque los islamistas han vuelto al poder. Luego, alegando la existencia de armas de destrucción masiva -una denuncia falsa, en realidad-, atacó Irak. La muerte de Bin Laden no llegó hasta 2011.

El primer objetivo: invadir Afganistán, donde los talibanes daban escondite a Osama Bin Laden , ese barbudo saudí que el mundo no conocía pero sus servicios de inteligencia sí (aunque no le dieron mayor importancia), y que lideraba Al Qaeda. Luego vino Irak. De fondo, el planeta se iba transformando: la seguridad, los viajes, el espionaje, la propaganda, las libertades... Todo quedó marcado por la mancha de ese día en que las certezas se hicieron añicos. Y hasta hoy.

Esta vez, en sus aventuras Washington contó con un apoyo internacional desconocido en las últimas décadas, en las que los únicos bloques los conformaban EEUU y Rusia. A la pelea post11-s se sumaron España, Reino Unido, Francia, Bélgica y hasta Alemania. En el caso afgano contó con el paraguas de la ONU y en el iraquí, no.

“El mundo venía de unos años optimistas, los 90: cae el muro de Berlín, acaba el apartheid, se busca la paz entre palestinos e israelíes... Parecía que el mundo estaba en paz y estabilidad. Se había bajado la guardia, por ejemplo, en la inteligencia, con un recorte notable de los fondos de la CIA. Algunos agentes se vanagloriaban de que no tenían el mejor servicio de inteligencia del mundo sencillamente porque no eran Israel, no lo necesitaban, las amenazas se había diluido. Con menos agentes, menos colaboradores y menos medios, los informes que llegaban sobre Al Qaeda fueron despreciados. Y EEUU lo pagó”, recuerda el especialista, que cifra en 5,6 billones de dólares el coste de la guerra contra el terrorismo de EEUU en estos años.

EEUU y sus aliados, porque el poderío de Al Qaeda hizo que todos los socios estadounidenses se pusieran el diana de los yihadistas. No hay que irse lejos, ahí están los atentados de Madrid de 2004, o los de Barcelona y Cambrils, en 2017. Europa se convirtió en carne de atentado y quedó claro que, aunque el primer gran golpe en Occidente se lo llevó EEUU -no hay que olvidar antes Kenia y Tanzania-, ahora el peligro estaba por todos lados. Eso ha llevado en este tiempo, también, a una mayor cooperación internacional, una multilateralidad de víctimas, aunque siempre hayan sido los países árabes los más castigados por los que dicen ser los guardianes del Islam.

Según algunos estudios, las guerras convencionales contra el “terrorismo global” habrían provocado la muerte de al menos 137.000 civiles. Ni el nuevo régimen de Bagdad ni el de Kabul gozan de estabilidad, y no la esperan para el corto plazo. Irak, Afganistán y Guantánamo han entrado en el imaginario de estos muyahidines y los incluyen en su argumentario, como antes se citaba a Israel. Tres de los países musulmanes más poblados del mundo -Pakistán, Egipto y Nigeria- padecen hoy situaciones de inestabilidad política más acentuadas que hace diez años. Uno de los factores decisivos de esa patología, según la mayoría de los análisis, es el avance de la ideología islamista como consecuencia de la actividad de Al Qaeda y la reacción occidental.

El terror se puso en primer lugar en la agenda de seguridad mundial, cuando antes estaba relegado a los disueltos grupos palestinos, ETA o el IRA. Más allá del independentismo o el nacionalismo, estaba el yihadismo. Había que combatirlo con inteligencia, policía y justicia (Europol, por ejemplo), de ahí nació la integración actual que, si no perfecta, al menos si ha sido muy valiosa. Se ha tenido que enfrentar a un terrorismo de corte islamista cambiante en este tiempo. Al Qaeda cedió el trono como grupo predominante al Estado Islámico, nacido a partir de la guerra en Siria, perdido ahora por el fin de su califato. Ambos pelean por rehacerse en el Afganistán de los talibanes, con diferencias.