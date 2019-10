2019: La UE y el 'stress test' electoral en España

¡Por segunda vez en los 40 años de democracia en España nos asomamos a la aplicación de lo dispuesto en el art. 99.5 CE!: si, transcurridos dos meses desde una primera votación de investidura fallida tras elecciones generales, aún no hay Gobierno a la vista, el rey no tendrá otra opción que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones con el refrendo (bajo la responsabilidad) del/a presidente/a del Congreso. Y así es: nuevas elecciones, ni “repetición” ni tampoco “convocatoria anticipada” (art.115 CE):

La democracia española se enfrenta, así, nuevamente, a un stress test de envergadura y profundidad desconocidas. Ahora, a las coordenadas globales (guerra comercial, desaceleración económica y aceleración inversa del calentamiento global, con la Administración Trump como factor disruptivo del desorden planetario) y a las europeas (Brexit duro, riesgo de recesión alemana con impacto en la zona euro, y todo ello en coincidencia con los exámenes del PE a los nuevos comisarios (ya han caído dos de ellos), se suman las dificultades propias del escenario español: tanto por la intolerancia al acuerdo para posibilitar la investidura del único candidato a presidente que podía liderar un plan y acción de gobierno merecedora del nombre (el socialista Pedro Sánchez, al frente todavía hoy del Ejecutivo en funciones), como por la tensión incremental del secesionismo catalán contra las reglas de Estado constitucional de derecho y, por ende de la democracia misma.

He reflexionado y escrito aquí en varias ocasiones acerca de este “Elephant in the Room”. Porque, efectivamente, ha sido y es, una y otra vez y otra, el elefante en la habitación del unilateralismo separatista catalán el que ha actuado de motor del deterioro causado sobre los intangibles de nuestra convivencia (no sólo entre catalanes) por su disparatada apuesta por la ruptura de las reglas constitucionales de juego, y el principal exponente del daño reputacional que ha venido sufriendo la imagen de España en la UE y en la comunidad global, erosionada por años de intoxicación, fake news, propalación de falsedades en redes sociales y medios internacionales escasamente habituados a contrastar las estampas de nuestro país con mesura y respeto a la veracidad.

El daño causado en la UE por la insidiosa propaganda del secesionismo es singularmente lesivo, siquiera por el empeño que hizo falta condensar durante generaciones para superar el complejo de inferioridad y aislamiento causado por tantos años de atraso, guerras civiles, dictaduras y dominio reaccionario (y confesional), para abrazar con fuerza la construcción europea y ser respetados en ella como una democracia por fin modernizadora, abierta, exitosa en lo político como en lo social y económico.

En los debates del PE se nos ha inquirido muchas veces a los socialistas españoles por qué en España, tras las elecciones del 28-A, no ha resultado posible un “gobierno progresista monocolor a la portuguesa”, liderado por el PSOE y su candidato Pedro Sánchez (como en Portugal por el socialista Antonio Costa) y apoyado en sus compromisos programáticos por otras fuerzas parlamentarias de la izquierda. Para responder en serio a esta cuestión es imposible ignorar el Elephant in the Room del desafío secesionista y de su pretensión de romper las reglas constitucionales que legitiman el inmenso autogobierno catalán imponiendo como condición un distópico (e inviable) referéndum de autodeterminación que quebraría la unidad del sujeto soberano cuando se trata de disponer sobre la Constitución y sus eventuales reformas cumpliendo sus disposiciones y sus procedimientos, sin violarlos ni romperlos. No solamente es evidente que nada de eso se plantea (ni existe tampoco) en Portugal, sino que esa bisectriz que yuxtapone al eje ideológico (derechas vs. izquierdas) de la competición electoral otro eje de confrontación nacional-identitaria (nacionalismos excluyentes vs. ciudadanía abierta a identidades compatibles). Y este, lamentablemente, es un factor distorsionante y distintivo, genuinamente español, que lastra, negativamente, el acometimiento de los inmensos retos que nos aguardan a España y a los/as españoles/as en la actual y apasionante tesitura de la UE y la construcción y europea.