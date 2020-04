2020: el año en que MSF actuó por primera vez en España por una emergencia sanitaria

Cuando se le pregunta cómo se han encontrado la situación sanitaria en España, a Encinas le cuesta emitir juicios de valor. “Nadie se esperaba lo que iba a ocurrir, pero cuanto más fuerte es el sistema sanitario, mejor puede sortear el tsunami”, comenta. De momento, observa que “los sanitarios han entendido y escuchado nuestro diagnóstico; después, ¿si hemos influido mucho o poco y se han cambiado las cosas radicalmente? El tiempo lo dirá”, plantea. En lo que no duda es en admitir que su organización “tiene una profunda preocupación sobre la situación, que empeora cada día”. “Hay que tener mucho cuidado cuando se dice que todo está mejorando y bajo control; mejor no decir mucho”, sostiene.

3. Intervención en residencias de mayores. “Estamos convencidos de que son las grandes olvidadas, simplemente porque representan a un grupo extremadamente vulnerable con un personal que no tiene la misma formación y que no depende del mismo Ministerio, sino del de Bienestar y Asuntos Sociales”, explica. “Hemos elaborado formaciones específicas, webinars...”, cuenta, y esto le lleva al cuarto punto.

Encinas se reconoce “muy asustado” ante la situación que se está viviendo en España, donde no ocurría algo similar desde hace “ochenta años”. “Parecía algo inimaginable, pero es la mayor crisis desde entonces en términos de magnitud; nunca habíamos tenido niveles tan elevados de mortalidad”, asegura. Y, sin embargo, se niega a hablar de esta crisis en términos de “guerra”. “Definitivamente, no. No tiene sentido hablar de guerra, y además puede ser peligroso”, sostiene. “He estado en situaciones de guerra y es verdad que la situación estamos viviendo aquí es muy preocupante, yo estoy muy asustado, pero cuando sales a la calle no hay un peligro inminente de bombardeo o un conflicto bélico con otro país, no hay falta de acceso a productos básicos”, ilustra.

Él lo compararía más con una catástrofe natural “que no se ha podido controlar”, o incluso con la epidemia de ébola, recalcando, eso sí, que el ébola es “mucho más mortífero”. Epidemias como la del ébola, en la que ha trabajado mucho MSF, les han enseñado lo importante que es “la coordinación, el enfoque en el manejo de casos, identificar los contactos y aislarlos, romper la cadena de transmisión; crear rápidamente un circuito diferenciado entre los casos que son sospechosos y los que no lo son; mantener a un nivel el sistema sanitario que tiene que seguir ocupándose de casos críticos que no sean el virus”, enumera. “Pero también es muy importante que la sociedad participe en esa respuesta; les estamos pidiendo cambios de comportamiento. Si la sociedad no está en primera línea, ¿hasta qué punto va a obedecer? ¿Qué rol va a jugar ahí?”, comenta.

¿Se está haciendo todo esto en España?, preguntamos. “Creo que ahora mismo la única prioridad es salvar vidas. Y esto es una táctica: tratar de conseguir que la gente se quede en casa y de salvar cuantas más vidas mejor. Pero estrategia en sí no la he visto”, responde. “La gente quiere hacerlo lo mejor posible, pero a veces los vemos superados [a los sanitarios], como en shock. Hay que tener cabeza fría, coordinar y avanzar, porque lo que sabemos hoy no es lo que sabíamos en el mes de enero y no es lo que sabremos en junio. Hay que tener capacidad de reacción y toma de decisiones”, resume.