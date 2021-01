2021: El cine lo sabía

Los programadores de las distintas cadenas parecen haberse puesto de acuerdo para realizar un ejercicio puramente revival durante estas Navidades. A lo largo de dos semanas, he visto más cine de los ochenta y de los noventa que durante la última década. No soy nostálgica, nunca lo he sido y, salvo cambio inesperado, no creo que jamás lo sea, pero ver aquel cine relativamente reciente desde la perspectiva actual ha sido muy revelador.