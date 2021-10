2022: unos presupuestos para la juventud

Hace pocos días, la ministra de Hacienda María Jesús Montero entregaba a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022. Unas cuentas expansivas que tienen como objetivo apostar por la recuperación post-pandemia sin dejar a nadie atrás y fortalecer el crecimiento económico de nuestro país para los próximos tiempos.

Estos PGE son, también, los presupuestos de las y los jóvenes, un segmento de la población que ha sufrido durante los últimos años una encadenación de crisis que ha llegado a poner en duda que la juventud de nuestro país pueda llegar a vivir mejor o igual que sus padres y madres. Por ello, resulta imprescindible apostar por medidas que pongan freno a la precariedad y a las dificultades que la gente joven sufre y que organizaciones como la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) llevan años reivindicando ante la dejadez de los gobiernos de la derecha (hable en catalán o hable en castellano).



Los presupuestos para 2022 son, por fin, una gran apuesta por las y los jóvenes, por sus derechos y por sus oportunidades. Veamos solo algunos números. Las cuentas prevén un aumento del 84′8% de los recursos públicos destinados a la juventud, llegando a la cifra global de 12.550 millones de euros en medidas que se impulsarán desde 13 ministerios distintos. Las cuentas contarán con 210 millones de euros para el nuevo bono cultural joven, 200 millones para políticas de vivienda, 2.199 millones para becas que beneficiarán a más de 800.000 jóvenes, 2.075 millones para impulsar la formación profesional, o 750 millones para el plan de empleo juvenil, entre otras muchas medidas. Sí, estos son unos presupuestos cargados de medidas y recursos para cambiar la suerte de muchísimos y muchísimas jóvenes en nuestro país que durante los últimos tiempos han visto limitadas sus oportunidades y capacidades para formarse, emanciparse, trabajar dignamente y poder construir su propio proyecto vital. De las palabras, a los hechos.



Los y las socialistas en general, y la JSC en particular, celebramos esta apuesta decidida del gobierno del presidente Pedro Sánchez para garantizar que nadie, tampoco las y los jóvenes, se queden atrás. Porque un país digno, próspero y con futuro no puede caminar obviando, como han hecho los ejecutivos del PP en España y los independentistas en Catalunya, a toda una generación de jóvenes que quiere vivir digna y libremente, formándose, trabajando y disfrutando de las oportunidades que merecen. Aunque somos conscientes de que queda mucho por hacer, estos días celebramos unas cuentas que esperamos puedan contar con el apoyo de todos los grupos políticos que creen en la igualdad y que apuestan por la juventud de su país. Porque lo contrario no sería justo ni se entendería. Hoy, las y los jóvenes pueden imaginar y podrán gozar de unas mejores y más justas perspectivas de presente y futuro. Y las y los socialistas seguiremos trabajando duro para que así sea.