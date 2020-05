25 años sin Lola: por qué los millennials adoran a una artista que apenas conocieron

Gianni Ferrari via Getty Images

Gianni Ferrari via Getty Images Lola Flores, en 1976.

Mayo de 1984.Camarón de la Isla, Lola Flores, Ana Belén y Víctor Manuel, Alaska y Gabinete Caligari, entre otros, actuaban en las fiestas de San Isidro. No sabemos cómo le sentaría a La Faraona la prohibición de las “fiestas populares y las verbenas”, pero seguro que la gran Lola hoy estaría dando conciertos en Instagram. El 16 de mayo se cumplen 25 años de la muerte de esta artista, cuyo legado sigue vivo y que ha conectado muy bien con un público que apenas pudo conocerla. Aquí algunas de las razones por las que Lola Flores sería una gran influencer, al estilo de Rosalía:

Empoderamiento femenino y valores actuales. Las letras de sus canciones, su forma de vestir, el tema del sexo, sus declaraciones políticamente incorrectas… Los mensajes de Lola Flores estaban cargados de feminismo y libertad. Es por este motivo que siempre conectó muy bien con el público gay. A ella se le atribuye la frase “¿Quién no se ha dado un pipazo con una amiga?” pronunciada en su docu-reality El coraje de vivir. “Me gustaría morirme en Madrid y que me llevaran al Teatro Calderón para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho”.