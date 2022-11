25 maneras de honrar a los muertos en el mundo que no son ni Todos los Santos ni Halloween

Victor Ruiz Garcia via REUTERS

La muerte es inevitable. Nadie escapa de ella. Desde que la raza humana recibe ese nombre, no hace más que darle vueltas a sus causas, a sus consecuencias, a sus certezas y a sus dudas. Una de estas últimas, de las mayores, es lo que viene después, si es que viene algo más allá de la muerte biológica. Todas las culturas, todas las religiones, tienen una manera de abordar el tránsito del fin de la vida y las relaciones posteriores con los que se han ido. Tan diferentes, tan ricas, que son casi infinitas.

Van mucho más allá de Todos los Santos o Halloween , que son las referencias más cercanas con que contamos. Hay procesos de honra y de recuerdo, pero también de olvido, de cerrar puertas o abrirlas, de dar paz, mostrar el camino, pedir protección, tradiciones para el cuerpo, el alma y el simbolismo que trasciende todo eso, bálsamos pensando en lo que vendrá. Desde la música, la comida, la ropa o las flores, desde el color o la ausencia de él, el mundo homenajea a los que no están.

“Desde que hay registros, cada una de las culturas ha sabido tejer y llevar a la práctica una serie de rituales, de diversas improntas y significación, para sobrellevar ese particular y definitivo momento. Siempre lo es, no importa el idioma que se hable. Se han creado tradiciones para la despedida y, luego, para mantener la llama viva entre los que se quedan a este lado. Como suelen predominar los buenos sentimientos, se impone la necesidad de guardar el tesoro de la vida pasada, del legado y la herencia, incluso cuando la persona ya no está. Si el vínculo vive, la persona, de alguna manera, vive. Es una visión prácticamente universal, a la que se aferran millones de personas”, añade.