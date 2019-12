26 cosas que no sabías de Cristina Pedroche

Posiblemente la conozcas como colaboradora de Zapeando y protagonista de las Campanadas de Fin de Año , pero quizás no sabías que tiene acciones en el restaurante de Dabiz Muñoz DiverXo, que es simpatizante de Izquierda Unida y que disfruta con el cine de Michael Haneke y Lars Von Trier. Si quieres conocer más a Pedroche, te dejamos 26 cosas que no sabías sobre ella.

19. Es votante de Izquierda Unida y seguidora de Alberto Garzón. La presentadora se mostró muy crítica con el Partido Popular en la mencionada entrevista de Papel, donde se manifestó como votante de izquierdas. “Yo quiero ganar el dinero que gano porque me lo trabajo. Y mis impuestos quiero que vayan a sanidad pública, educación pública... No a que se blanquee dinero y me roben. No quiero PP, lo siento, no lo quiero”, confesó.