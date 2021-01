30 horas atrapados en un autobús: "Nuestra desesperación es máxima. No vemos la luz al final del túnel"

Ya no tienen agua ni comida. No hay distancia de seguridad ni ventilación. El baño está sucio y los viajeros están muy cansados y hartos. “Una de las pasajeras se ha empezado a encontrar mal porque no tenía su medicación. Le hemos dado un poco de chocolate y alguna fruta que guardábamos de reserva y se encuentra un poco mejor”, cuenta.

“La empresa no nos ha facilitado ni comida ni bebida ni ropa seca. De hecho, ni nos atendía. Hasta que no nos hemos empezado a mover por redes sociales, la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros. Nos han explicado que ya estaban al tanto de la situación pero que era muy difícil llegar. Hace unas horas tres horas que ellos mismos nos avisaron de que iba a llegar la Cruz Roja con comida, agua y mantas pero aquí no ha venido nadie”, explica Fran.

Horas más tarde, siguiendo indicaciones de la Guardia Civil, han conseguido acercarse a la capital. “Cuanto más nos acercamos a Madrid, más difícil está la cosa”, advierte incrédulo ante un final que parece estar cerca: ya han pisado tierra en la estación de Cuatro Vientos.